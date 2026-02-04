Palladino recupera pure l’ultimo pezzo per la Juve: tutti i big hanno riposato

BERGAMO - Ripresa degli allenamenti a Zingonia per l' Atalanta di Palladino che ieri ha lavorato al pomeriggio in vista della super sfida di domani sera contro la Juventus . Il tecnico della Dea, per la prima volta in stagione, avrà tutta la rosa a disposizione visto che anche Mitchell Bakker ha lavorato con il gruppo. In estate l'esterno mancino olandese si era procurato la rottura del legamento crociato anteriore in allenamento e il suo percorso, 6 mesi dopo, è passato anche da alcune sedute di allenamento con la Primavera e la formazione Under 23.

Bakker rientra, esterni al completo: quante soluzioni per Palladino

Con Bakker l'Atalanta completa la rosa degli esterni a disposizione dove avrà un altro mancino naturale, nella passata stagione il classe 2000 olandese aveva giocato in prestito al Lille (35 presenze e 4 gol in tutte le competizioni, Champions League compresa) e ora si affiancherà a Bernasconi, Zappacosta e Bellanova ricomponendo il pacchetto da 4 giocatori per 2 ruoli con Zalewski che può giocare sia da esterno che in attacco. In vista della gara di domani sera, passaggio importantissimo per la semifinale di Coppa Italia, Palladino avrà la possibilità di pescare dalla rosa senza particolari problemi di fatica. Un po' perché le alternative sono molte e un po' perché diversi giocatori chiave, a Como, hanno giocato solo uno spezzone. Il pensiero va principalmente a Scamacca (uscito al 19'), Ahanor (espulso al 9') ma anche a elementi come Zalewski (45 minuti), De Ketelaere (60 minuti) e Krstovic (mezz'ora in campo) e non va nemmeno dimenticato il fatto che giocatori del calibro di Kolasinac, Hien, Pasalic e Raspadori siano rimasti tutta la gara in panchina.

Atalanta-Juve, Coppa Italia: squalifiche, calendario e scenari

Per De Roon, come per Ahanor, la gara di domani sera a Bergamo contro la Juventus sarà l'unico impegno dei prossimi giorni visto che in campionato saranno squalificati (niente Cremonese) e torneranno a disposizione solo più avanti: l'olandese ci sarà con la Lazio, per il giovane difensore bisogna attendere il giudice sportivo. La gara contro la Juventus, in caso di passaggio del turno, sarà seguita dalla doppia semifinale con una diversa programmazione in base a che avversario ci sarà di fronte: se Bologna-Lazio vedrà qualificarsi i felsinei, l’andata si giocherà a Bergamo e il ritorno in Emilia, se a passare sarà invece la Lazio i campi saranno invertiti, con la prima gara a Roma e la seconda a Bergamo. Per la sfida ai bianconeri, a Bergamo c’è grande attesa e la consapevolezza che la sfida è aperta e i nerazzurri hanno possibilità importanti di andare avanti per continuare a perseguire uno degli obiettivi stagionali. Certo, la Juventus di Spalletti in questo momento è piena di fiducia: la partita si preannuncia davvero scoppiettante e piena di interesse.

