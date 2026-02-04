"Con la Juve i migliori": Palladino carica l'Atalanta e loda Spalletti, "i meriti sono suoi"

Novanta minuti per dare un segnale in Coppa Italia: Palladino sfida la Juve da ex con l'obiettivo di sfruttare il fattore casa e qualificarsi per le semifinali della competizione, dove ci sarà una tra Bologna e Lazio. Un percorso sulla carta non troppo tortuoso, che la Vecchia Signora spera di superare. La Dea dall'addio di Juric è cresciuta molto e lo ha dimostrato sia in Serie A sia in Champions. Ora avrà un'altra grande chance di misurarsi con una big e Palladino ha messo tutti sull'attenti.
Atalanta-Juve, Coppa Italia: le dichiarazioni di Palladino
"Indubbiamente è una partita affascinante contro una squadra forte e in salute, che gioca bene a calcio, contro un bravissimo allenatore: deve essere una gara importante, ci teniamo ad andare avanti, l'obiettivo è giocarsela ed essere competitivi e provare a passare il turno. Non sarà facile, ma ci proveremo con tutte le nostre forze" - ha detto Palladino a Sportmediaset.
I nerazzurri vengono dal pareggio di Como in campionato e lunedì ospiteranno la Cremonese. Una serie di match che porterà il tecnico a pensare a dei cambi di formazione: "Ho una rosa ampia e competitiva, ho l'imbarazzo della scelta, domani andranno in campo i migliori per questa partita, sono sicuro che chi scenderà in campo darà il massimo, affrontiamo una squadra molto forte, mi aspetto un grande spirito, una grande intensità. Raspadori? Non ha giocato a Como, perché è stata una partita particolare in cui siamo rimasti in 10. Vediamo domani".
Il rosso a Ahanor, l'elogio a Spalletti e Lookman
Palladino ha parlato anche dell'espulsione di Ahanor: "Non ci saranno multe, sa della leggerezza che ha fatto, a me è piaciuto come ha reagito la squadra, ha giocato anche per lui, abbiamo cercato di vincerla anche in dieci uomini. Il ragazzo ha già capito, mettiamo questo episodio alle spalle". Palladino è tornato poi sulla sfida di Coppa Italia, soffermandosi sul lavoro di Spalletti: "La Juventus ha costruito una grande squadra, con giovani forti che stanno crescendo. Con l'arrivo di Spalletti ha raggiunto una consapevolezza importante. I meriti vanno dati a Spalletti, ha fatto un grandissimo lavoro". Palladino ha parlato anche della cessione di Lookman all'Atletico Madrid: "Ha avuto questa richiesta, il ragazzo voleva andare e la società lo ha accontentato. Sono felice della rosa che ho, sono soddisfatto, era quello che volevo, ho una rosa forte e ampia, 21 calciatori di movimenti e 3 portieri, c'è bisogno di tutti. La cosa importante è lo spirito e la continuità di crescita che stiamo avendo. Tornando a Lookman in realtà quando è andato via noi eravamo in trasferta, ho avuto modo di salutarlo, ma eravamo alle prese con la partita importante di Como. Gli facciamo un grande in bocca al lupo per il suo futuro".
