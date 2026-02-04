"Con la Juve i migliori": Palladino carica l'Atalanta e loda Spalletti, "i meriti sono suoi"

Il rosso a Ahanor, l'elogio a Spalletti e Lookman

Palladino ha parlato anche dell'espulsione di Ahanor: "Non ci saranno multe, sa della leggerezza che ha fatto, a me è piaciuto come ha reagito la squadra, ha giocato anche per lui, abbiamo cercato di vincerla anche in dieci uomini. Il ragazzo ha già capito, mettiamo questo episodio alle spalle". Palladino è tornato poi sulla sfida di Coppa Italia, soffermandosi sul lavoro di Spalletti: "La Juventus ha costruito una grande squadra, con giovani forti che stanno crescendo. Con l'arrivo di Spalletti ha raggiunto una consapevolezza importante. I meriti vanno dati a Spalletti, ha fatto un grandissimo lavoro". Palladino ha parlato anche della cessione di Lookman all'Atletico Madrid: "Ha avuto questa richiesta, il ragazzo voleva andare e la società lo ha accontentato. Sono felice della rosa che ho, sono soddisfatto, era quello che volevo, ho una rosa forte e ampia, 21 calciatori di movimenti e 3 portieri, c'è bisogno di tutti. La cosa importante è lo spirito e la continuità di crescita che stiamo avendo. Tornando a Lookman in realtà quando è andato via noi eravamo in trasferta, ho avuto modo di salutarlo, ma eravamo alle prese con la partita importante di Como. Gli facciamo un grande in bocca al lupo per il suo futuro".