McTominay non ce la fa: salta Napoli-Como di Coppa Italia

Ennesima brutta notizia per il Napoli di Antonio Conte . Gli azzurri perdono anche l'imprescindibile centrocampista scozzese alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Como, fissata alle 21 di domani, martedì 10 febbraio. L'ex Manchester United era uscito a inizio secondo tempo nella sfida di Marassi contro il Genoa dopo aver realizzato la rete del vantaggio azzurro, venendo sostituito da Giovane . Nel post gara Conte ha fatto capire come la sostituzione del centrocampista non sia stata una mossa improvvisata, bensì una conseguenza di un problema che lo scozzese si porta avanti da inizio anno. Con l'assenza del numero 8, per il Napoli le alternative si contano sulle dita di una mano.

McTominay: l'infortunio e le parole di Conte

L'uscita dal campo del leader del centrocampo partenopeo al 46esimo ha preoccupato molti. Sul finire della prima frazione di gara McTominay aveva infatti accusato un problema, che ha portato Conte a farlo uscire dal campo. Nel post gara di Genova il tecnico azzurro ha poi fornito ulteriori precisazioni: "Scott si porta questo problema dietro da inizio anno. Si tratta di un'infiammazione dei tendini nella zona che va dal gluteo agli ischiocrurali. Questo fastidio lo costringe a giocare a marcia ridotta. Lui avrebbe anche continuato, ma a fine primo tempo ho preferito evitare rischi stupidi. Parliamo di un giocatore per noi fondamentale, ho bisogno di averlo al 100%. Speriamo di recuperarlo il prima possibile. Martedì ci sarà da giocare la Coppa Italia contro un Como riposato, che scenderà in campo con la migliore formazione".