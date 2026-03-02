Fabregas: "Contro l'Inter voglio la Bombonera. Bisogna sfruttare le loro debolezze, non dobbiamo..."  

Sull'avversario

scalda il tifo lariano con un messaggio ai media del club diffuso in serata in vista della partita del Como contro l'domani al Sinigaglia valida per le semifinali di. L'allenatore spagnolo chiama i tifosi a sostenere la squadra: "Domani lo stadio deve diventare una piccola Bombonera e dobbiamo creare una grande atmosfera a Como: i giocatori dovranno trasmettere energia ai tifosi che come sempre sapranno spingerci perché uniti come una famiglia si può arrivare sempre più lontano - aggiunge - È una partita molto importante ma noi non dobbiamo dimenticarci che è una doppia partita e dobbiamo ragionare anche in quell'ottica. L'importante è avere la consapevolezza di poterla affrontare con la nostra mentalità".

Sulla partita Fabregas sottolinea la forza della squadra di Chivu ma avverte: "La squadra sta bene, sta recuperando. Abbiamo preparato la partita con una grande attenzione ai dettagli. Affrontiamo la squadra più forte del campionato, con giocatori di altissimo livello e vogliamo disputare una grande gara, consapevoli della loro forza, ma pronti a individuare e sfruttare quelle piccole debolezze che ogni squadra può avere".