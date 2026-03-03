Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Chivu spiega l'Inter tutti in difesa: "In emergenza ci prendiamo il pareggio"

Il tecnico nerazzurro commenta il pari senza reti nel match di andata della semifinale di Coppa Italia contro il Como: ecco cosa ha detto
2 min
Chivu spiega l'Inter tutti in difesa: "In emergenza ci prendiamo il pareggio"

COMO - "Ormai mi sono abituato alle critiche, meno complimenti", scherza così Chivu ai microfoni di Mediaset dopo le belle parole di Panucci e Ranocchia nonostante lo 0-0 nella semifinale di andata di Coppa Italia tra Como e InterUn pari che porta i nerazzurri a San Siro a giocarsi il ritorno partendo da una situazione di perfetto equilibrio con il tecnico che vuole tenere vivo un altro obiettivo, dopo lo Scudetto, a seguito dell'eliminazione dalla Champions.

"Abbiamo avuto anche fortuna"

Il tecnico nerazzurro analizza la sfida del Sinigaglia: "Avevamo qualche emergenza, per la prima volta con due trequartisti dietro una punta. Abbiamo cambiato anche modo di difendere per andare a prenderli a uomo, ma eravamo un po' in ritardo. Poi loro hanno due attaccanti che palleggiano e ci attiravano per attaccarci nello spazio. Siamo stati bravi a capire quello che dovevamo fare, abbiamo avuto anche fortuna. Non avevamo tanto tempo per prepararla, merito dei ragazzi che si sono messi a disposizione sapendo che a volte devi accettare anche il valore dell'avversario".

"Saremo pronti per il derby"

Poi aggiunge: "Avevamo solo due attaccanti oggi e quindi abbiamo fatto un po' e un po'. Bonny e Lautaro mancavano e abbiamo fatto di necessità virtù. Bravi i ragazzi a capire cosa bisognava fare oggi. Non è stata una partita da Inter e non è stata una partita bella da vedere". E sul derby contro il Milan in programma spiega: "E' stata una partita di attesa, non è stata bella perché non si trovavano spunti. Bravi noi a leggerli e a mettere le nostre qualità. Per la prima volta avevamo due play e due trequarti anche improvvisati. Il derby lo prepariamo in questi 4 giorni, facciamo la conta di quelli che siamo ma saremo pronti".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS