Bastoni, boato di fischi: anche Como non perdona la figuraccia mondiale in Inter-Juventus

COMO - Dopo i fischi di Lecce nell'ultima partita di campionato giocata in trasferta, per Bastoni arriva lo stesso trattamento anche a Como nell'andata di Coppa Italia al Sinigaglia. Il difensore dell'Inter è stato sonoramente fischiato ad ogni tocco di palla dal pubblico lariano dal primo minuto di gioco e la motivazione è sempre la stessa.

Fischi per Bastoni

Negli stadi italiani, a quanto pare, ad Alessandro Bastoni non è stata perdonata la simulazione che ha portato all'espulsione di Kalulu in Inter-Juventus. Il difensore nerazzurro è stato accusato di aver simulato per provocare l'espulsione dell'avversario e soprattutto di aver vistosamente esultato dopo il rosso a Kalulu. A Lecce i fischi rivolti al difensore dell'Inter avevano creato stupore sulla panchina nerazzurra, ora dopo Como Chivu dovrà iniziare ad abituarsi a questi atteggiamenti ostili anche nel resto dello stivale. Il tecnico nerazzurro nel match di Coppa ha anche affidato la fascia di capitano al difensore della Nazionale, ma verso di lui solo fischi dal primo minuto di gioco ad ogni tocco di palla.