Pagelle Como-Inter: Ramon meglio di Pio Esposito, Frattesi in un ruolo non suo

Voti e giudizi della semifinale di Coppa Italia: Diouf delude, Bastoni fischiato come da copione
Federico Masini
3 min

Nulla di fatto nella semifinale d'andata di Coppa Italia tra Como e Inter. La partita finisce senza reti e lascia aperto ogni scenario in vista del match di ritorno, quando (fra oltre un mese e mezzo) i lariani di Cesc Fabregas e i nerazzurri di Cristian Chivu si giocheranno tutto San Siro. Tra oltre un mese (il 22 aprile), le due rivali torneranno ad affrontarsi per la sfida di ritorno prevista a San Siro. Prima di allora, la testa sarà tutta sul campionato. Sabato, i lariani saranno ospiti del Cagliari mentre i nerazzurri scenderanno in campo domenica per il derby della Madonnina. Stasera, intanto, la Coppa Italia prosegue con la seconda semifinale che vedrà opposte Lazio e Atalanta.

Pagelle Como

Butez 6 Zero parate, alcuni bei lanci. 
Vojvoda 6.5 Costretto a un super lavoro, terzino e ala. Ha due occasioni nella prima frazione, gli manca il guizzo. Cala nella ripresa. Van der Brempt (34’ st) ng. 
Smolcic 6 Si alza su Frattesi in marcatura, attento senza strafare. 
Ramon 6.5 Vince il duello con Pio Esposito, regge anche con Thuram. 
Diego Carlos 6 Gli tocca Diouf, non lo soffre. Con Thuram usa le maniere dure. 
Valle 5.5 Meno appariscente di Vojvoda, al 4’ della ripresa fallisce un gol a porta vuota. Moreno (34’ st) ng. 
Caqueret 6.5 Si muove tantissimo e dialoga con tutti. Baturina (41’ st) ng. 
Perrone 6.5 Dopo la partita da maestro contro il Lecce, ancora in cattedra a dettare i tempi. 
Roberto 6.5 Caqueret si muove in orizzontale, lui va più in verticale. Diao (25’ st) 5.5 Dovrebbe pungere, non ci riesce. 
Da Cunha 6.5 Parte largo a sinistra, ma lo si trova ovunque a sventagliare. 
Nico Paz 6 Il più sacrificato dalle scelte di Fabregas, da boa non illumina. Il tiro più pericoloso è comunque il suo. Douvikas (41’ st) ng. 
All. Fabregas 6 Memore del 4-0 in campionato, schiera una squadra più compatta e meno “allegra”, però serviva un risultato migliore in ottica doppio confronto. 

Pagelle Inter

Martinez 6.5 Mura Vojvoda (in fuorigioco), bravo sul sinistro di Nico Paz dal limite. 
Bisseck 5.5 Serata con distrazioni: da un suo errore nasce l’azione di Vojvoda sventata da Carlos Augusto; al 4’ della ripresa si dimentica di Valle. 
Acerbi 6.5 Non trova un “9” da marcare, è comunque attento a coprire i varchi. 
Bastoni 6 Fischiato come da copione, alterna buone chiusure a giocate meno efficaci. 
Darmian 6 Isolato nel primo tempo con 10 palloni toccati, al primo lancio che riceve nella ripresa, scalfisce il palo. Dumfries (13’ st) 6 Minuti per crescere di condizione. 
Sucic 6 Ordinato, dà equilibrio e non scopre la sua zona. 
Calhanoglu 5.5 Disinnescato dal pressing e dai movimenti del Como. Zielinski (13’ st) 6 Ha più gamba del turco, addormenta il ritmo degli avversari. 
Frattesi 6 Mezzala sinistra, ruolo che non ama, però prova a mordere il Como. Mkhitaryan (41’ st) ng. 
Carlos Augusto 6.5 Salva un gol al 17’ su Vojvoda, è fra i più “presenti” dell’Inter. 
Diouf 5 Trequartista, appoggia poco Esposito. Movimenti non sempre indovinati. Luis Henrique (24’ st) 6 Contribuisce al palleggio finale. 
Esposito 5 Solo, troppo solo e rimbalza su Ramon. Thuram (13’ st) 6 Qualche segnale di risveglio, meglio di Pio nel lavoro di sponda. 
All. Chivu 6 Un tempo anonimo, nella ripresa con alcuni accorgimenti anestetizza il Como. 

Arbitro

Di Bello 6 Buona gestione, fischia il giusto. 

