“È il nostro dna, questi ragazzi hanno la pazza Inter dentro”: Chivu gongola per la rimonta al Como

MILANO - Ancora in rimonta dallo 0-2 e ancora una vittoria dell'Inter contro il Como e questa vale l'accesso alla finale di Coppa Italia. Le parole di Cristian Chivu ai microfoni di Sport Mediaset nel dopo partita: "C'è un gruppo. È il lavoro di un gruppo che dall'inizio stagione sta facendo molto bene. Si mettono a disposizione del gruppo, stanno lavorando bene. Poi, quando sono chiamati in causa lo fanno vedere. C'è chi di più, chi di meno. Dipende sempre da quello che hai in quella giornata specifica. Oggi quelli che sono subentrati ci hanno dato una grossa mano, hanno capito il momento, hanno capito quello che c'era da fare, hanno avuto personalità, coraggio. Sono stati anche decisivi, sia Diouf che Petar, Pio stesso. È il lavoro di questo gruppo che ha questa voglia pazzesca di essere competitivi fino in fondo".

Obiettivo "Doblete"

Scudetto ad un passo e adesso finale di Coppa Italia, il double è possibile: "Ci siamo guadagnati, ci siamo messi da solo con il lavoro, con i risultati. Ci siamo messi in una situazione che ci permette di sognare, ci permette di raggiungere quello che è l'obiettivo a campionato e raggiungere anche quello che era l'obiettivo Coppa Italia"

"Solo la pazza Inter può"

Sulla rimonta di stasera: "Eravamo consapevoli di quello che è il Como, di quello che sta facendo vedere la migliore difesa.Siamo riusciti, siamo stati in grado nelle partite che abbiamo giocato contro di loro di segnare tanti gol, perché questi ragazzi hanno voglia, hanno determinazione, hanno orgoglio, hanno il DNA Inter dentro, perché rimontare due volte il Como in dieci giorni solo la pazza Inter può farlo".

Scelta sulle fasce

Diuof preferito ad inizio partita su Dumfries: "Denzel ha avuto tuttora un problema fisico, ha dato la disponibilità nei ultimi minuti. All'inizio partita avevamo parlato un po' di quello che avrebbe potuto fare. Aveva un piccolo fastidio al tendine. Poi ha dato la disponibilità vedendo come le cose andavano. Mi fa piacere avere un gruppo di giocatori che capisce il momento. È stato lo stesso con Lautaro nella partita contro la Roma del campionato. Questi giocatori sentono la responsabilità di questa squadra, di questa società. Hanno tanta voglia di portare avanti il nostro lavoro in questa stagione. Oggi Andy è entrato veramente bene, sia a destra che a sinistra. Ha fatto il suo, ha fatto l'uno contro l'altro con coraggio e personalità. Abbiamo messo in difficoltà un po' sulle catene, sulle fasce con il suo ingresso. Sono contento di tutti i nostri ragazzi che mantengono questa opportunità, questa possibilità di andare a giocarsi una finale e raggiungere quello che era uno dei nostri obiettivi".

Sulle orme di Mourinho

I continui accostamenti allo storico di Mourinho con i nerazzurri: "Ma perché a voi piacciono i titoli. A me non piacciono.Io sono Cristian, sono un allenatore che mette il cuore e la passione per la squadra che alleno, per quello che è la mia responsabilità nei confronti dei miei ragazzi che sono meravigliosi e grazie a loro voi riuscite anche a fare dei titoli. A me interessa poco, sto cercando di fare il mio lavoro al meglio possibile, di dare soddisfazione a quelli che hanno creduto in me, a quello che è questo gruppo di ragazzi meravigliosi e portare a casa qualche obiettivo".