Fabregas: "Due anni fa non c'erano campi in cui giocare, oggi siamo qui. Manca qualcosa, ma..."

L' Inter batte il Como in rimonta ed è la prima finalista della Coppa Italia 2026. La squadra nerazzurra allenata da Cristian Chivu vince il ritorno della semifinale a San Siro per 3-2. Dopo lo 0-0 dell'andata, il Como va in vantaggio prima con Martin Baturina (32') poi allunga le distanze con Lucas Da Cunha all'inizio della ripresa (48'). L'Inter però risponde, fa valere la maggiore esperienza e va a segno due volte con Hakan Calhanoglu , che dimezza lo svantaggio al 69' e pareggia all'86', e chiude la partita all'89' con la rete di Petar Sucic . Con questa vittoria, Chivu punta a diventare il primo allenatore ad esordire alla guida di una squadra conquistando due trofei: Scudetto (ormai in cassaforte) e la Coppa Italia, che per il club nerazzurro sarebbe la decima della sua storia. Si ferma invece in semifinale l'avventura del Como di Cesc Fabregas, che puntava a giocare la sua prima storica finale in Coppa Italia. Nella finale in programma il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma, l'Inter se la vedrà con la vincente della seconda semifinale in programma domani tra Atalanta e Lazio. Nella gara di andata il risultato era stato di 2-2. Al termine della gara ha commentato la dolorosa sconfitta che ha sancito l'eliminazione del Como Cesc Fabregas .

Fabregas: "Manca ancora qualcosa ma si sapeva"

"Questo percorso è iniziato due anni e mezzo fa. Stiamo facendo una buona stagione, siamo andati vicini a battere l'Inter due volte. Capisco bene chi siamo e da dove arriviamo. I ragazzi hanno fatto una grande prestazione. C'è grande orgoglio per quello che hanno dimostrato. Manca ancora qualcosa ma si sapeva. Abbiamo affrontato una squadra di veterani che gioca insieme da tanti anni e che vincerà lo scudetto. Sucic e Diouf hanno fatto la differenza dalla panchina. Ogni volta, noi siamo sempre più vicini". Così Cesc Fabregas ai microfoni di Mediaset dopo il ko del Como sul campo dell'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

"Cambi dell'Inter hanno fatto la differenza, noi un po' corti"

"Due anni fa, aprivo il cancello di Mozzate alle 6 del mattino e non c'erano campi in cui giocare - aggiunge il tecnico catalano -. Oggi siamo qui. Klopp ha perso le prime sette finali giocate ed è uno dei migliori allenatori della storia. Noi siamo il Como e ci stiamo avvicinando piano piano. Manca qualcosa, ma sono orgoglioso della squadra. L'Inter ha tutti giocatori titolari al prossimo Mondiale. Non sono arrabbiato. Mancano cinque partite di campionato e sono tante. I cambi dell'Inter hanno fatto la differenza, noi eravamo un po' corti. Qualitativamente abbiamo fatto una grandissima prestazione - conclude Fabregas - possiamo migliorare in tante cose e crescere insieme".