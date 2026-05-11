Guida se la sente: fischia lui la finale di Coppa Italia Lazio-Inter

ROMA - Mercoledì 13 (ore 21) Inter e Lazio si contenderanno la Coppa Italia 2026 : oggi l'Associazione Arbitri ha ufficializzato i direttori di gara della finale. Ad arbitrare la finale sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, alla sua prima finale in carriera. Il fischietto 44enne, che aveva fatto discutere per la sua scelta di non arbitrare più il Napoli, è stato uno dei migliori arbitri della stagione con 15 dirette Serie A. Ad assistere Guida ci saranno Alassio e Baccini , Zufferli sarà il IV uomo mentre al Var Mazzolen i assistito da Di Paolo .

Guida, i precedenti con Inter e Lazio

Andando nel dettaglio Guida ha arbitrato due volte l'Inter (sempre vincente) e quattro volte la Lazio tra campionato e Coppa Italia con tre successi dei laziali e un pareggio in occasione di Juventus-Lazio (2-2). Facendo un discorso storico alla direzione dei due club: ha diretto l'Inter in 33 occasioni e il bilancio dei nerazzurri è positivo: 17 successi, 10 pareggi e appena sei sconfitte. In perfetta parità, invece, il conto con i biancocelesti: 12 vittorie, altrettanti ko e otto segni ics nelle 32 gare in cui ha arbitrato i capitolini.

Guida in Coppa Italia

Quindici le direzioni totali in Coppa Italia, l'esordio in un match di secondo turno vinto 5-4 ai calci di rigore dal Frosinone contro il Varese il il 9 agosto 2009. Un giorno prima, a Pechino, in Cina, Inter e Lazio si contendevano la finale di Supercoppa italiana con successo, contro ogni pronostico, dei biancocelesti di Davide Balladini sui nerazzurri di José Mourinho (1-2). Guida non ha mai arbitrato l'ultimo atto del trofeo nazionale, ma ben tre semifinali: nel 2015-16 Milan-Alessandria (5-0), nel 2017-18 Milan Lazio (0-0) e nel 2021-22 Fiorentina-Juve (0-1).