Thuram verso la convocazione: Inter, buone notizie in vista della finale di Coppa Italia

L'Inter potrebbe avere a disposizione Marcus Thuram per la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Dopo l'allarme di ieri per un problema muscolare, oggi l'attaccante francese ha svolto l'allenamento coi compagni e ha partecipato alla rifinitura, dopo un consulto medico. Sembra così essere stata smaltita la contrattura e, a meno di sorprese, Thuram va verso la convocazione per la gara di domani. Allenamento a parte invece per Pio Esposito, la cui presenza domani non sembra tuttavia a rischio quantomeno dalla panchina, mentre sarà out Hakan Calhanoglu, che non ha recuperato dall'infortunio muscolare.
Inter, Thuram verso la convocazione in Coppa Italia
Inter e Lazio si affrontano domani alle 20:45 nell'ultimo atto della Coppa Italia. Da una parte i biancocelesti che hanno il vantaggio di giocare in casa la gara - allo Stadio Olimpico di Roma - dall'altra invece i nerazzurri di Chivu, che vogliono fare due su due e portare a casa il secondo trofeo stagionale dopo lo Scudetto. A dare una spinta in più all'Inter ci sarà Marcus Thuram, il quale sembrerebbe aver già smaltito il problema muscolare che aveva messo in dubbio la sua convocazione per la finale. Il centravanti francese - autore di 13 reti e 5 assist in campionato - partirà probabilmente dalla panchina, ma Chivu potrà fare affidamento sul suo numero 9 a partita in corso.