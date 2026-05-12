Thuram verso la convocazione: Inter, buone notizie in vista della finale di Coppa Italia

L'Inter potrebbe avere a disposizione Marcus Thuram per la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Dopo l'allarme di ieri per un problema muscolare, oggi l'attaccante francese ha svolto l'allenamento coi compagni e ha partecipato alla rifinitura, dopo un consulto medico. Sembra così essere stata smaltita la contrattura e, a meno di sorprese, Thuram va verso la convocazione per la gara di domani. Allenamento a parte invece per Pio Esposito, la cui presenza domani non sembra tuttavia a rischio quantomeno dalla panchina, mentre sarà out Hakan Calhanoglu, che non ha recuperato dall'infortunio muscolare.