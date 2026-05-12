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Lazio-Inter, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la finale di Coppa Italia

I nerazzurri di Chivu, già aritmeticamente Campioni d'Italia, cercano il Double in 'casa' dei biancocelesti di Sarri
2 min

ROMA - Domani sera, lo stadio Olimpico di Roma farà da cornice alla finalissima di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I nerazzurri di Cristian Chivu, freschi vincitori dello Scudetto, puntano al 'Double' stagionale forti del successo per 3-0 ottenuto proprio sabato scorso in campionato contro i biancocelesti. Per la squadra di Maurizio Sarri, invece, il trofeo rappresenta l'unica via per riscattare un'annata difficile e conquistare un posto diretto nella prossima Europa League, superando le recenti contestazioni societarie che vedranno per l'occasione una tregua sugli spalti, in un match che rievoca la storica finale del 2000 vinta dai capitolini. Con la spinta di un Olimpico gremito, la Lazio cercherà di ribaltare i pronostici, con la formazione meneghina capace d'imporsi in entrambi i confronti diretti svolti durante l'annata.

Dove vedere il match in tv e streaming

La finale di Coppa Italia tra la Lazio e Inter, in programma domani - mercoledì 13 maggio - alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma, come tutti i match della seconda competizione nazionale, sarà un'esclusiva Mediaset e andrà pertanto in onda in chiaro su Canale 5 e in streaming su Infinity+. In alternativa, sarà possibile seguire il liveblog, dal pre al post-partita, sul nostro sito.

Le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu.

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