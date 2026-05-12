Sarri: "Chivu bravo con la squadra più forte. Lazio, prestazione del ca**o! La Coppa Italia non mi cambia la vita ma..."

Le parole di Sarri

"Cataldi ha fatto il primo allenamento con noi stamattina, a livello di infortunio sta un po' meglio. Le condizioni mediche sono un conto, l'efficienza fisica un altro. Non si è mai allenato nell'ultimo mese, non può fare uno spezzone lungo. Dopo la partita di sabato ho 8-9 dubbi, abbiamo fatto talmente male a livello collettivo che non è il caso di guardare prestazioni individuali. Abbiamo subito la partita, prestazione del c... e risultato uguale". Così, tecnico della Lazio , alla vigilia della"Quando si gioca così spesso non si può fare una tipologia di allenamenti che dà tante indicazioni. La squadra ha fatto bene in allenamento, ma l'ha fatto anche settimana scorsa, poi si è sciolta in partita. Quella di sabato spero sia frutto di qualcosa di mentale, domani spero che sia diverso sotto tutti i punti di vista" ha aggiunto il tecnico biancoceleste.

"Sono orgoglioso della stagione, soprattutto dell'atteggiamento della squadra. Ha sbagliato qualche partita, ma non ha mai mollato. Mi ha fatto divertire negli allenamenti, la gara di domani ha come motivazione la vittoria per i calciatori, perché se lo meritano. Abbiamo fatto fuori squadre di grandissimo livello, ha attraversato il deserto senza acqua, è un motivo di soddisfazione. Siamo diversi da inizio stagione, e credo che siamo migliori. Poi può darsi che siamo scarsi, ma come uomini siamo contenti - ha precisato Sarri - Ho già perso due coppe nazionali a livello personale ai rigori, in Inghilterra addirittura dopo sette rigori ed è quella che rimpiango di più. Nei 120 minuti meritavamo di più contro una grande squadra come il Manchester City. Questo è un trofeo, il trofeo deve essere dei giocatori e del pubblico. Dare una soddisfazione al nostro pubblico, è vero che abbiamo giocato a stadio vuoto ma anche per loro non deve essere stato semplice non venire allo stadio. Personalmente penso di avere purtroppo una carriera lunga alle spalle, non mi cambia la vita questo trofeo, ma sarebbe bello per i ragazzi e per il pubblico. Dopo pranzo mi ero messo a preparare la riunione di stasera, ero in difficoltà a trovare le parole giuste. Qualsiasi cosa dica è retorica, è chiaro che è importante, chiaro che è una partita difficile. Bisogna dimenticarsi della gara di sabato, ogni parola poi è superflua. C'è bisogno di queste cose. Bisogna crederci fino alla follia".