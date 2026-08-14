Parma-Catania: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia

Pochi giorni dopo il ko contro la Samp, nell’amichevole giocata al Tardini, il Parma è pronto a tornare in campo, stavolta per la prima gara ufficiale contro il Catania con l'obiettivo qualificazione ai 16esimi di Coppa Italia. Il Parma 2.0 del tecnico spagnolo è ancora in costruzione e dal mercato potrebbero arrivare ancora innesti per completare un organico a trazione offensiva: «Siamo all'interno di un percorso di crescita, di un'evoluzione. Stiamo provando ad aggiungere qualcosa, è vero che siamo in un periodo di cambiamenti e sono necessari dei processi di adattamento». Una partita prestigiosa, che ricorda i fasti della Serie A, in uno dei momenti più bui e preoccupanti della sua storia. Questa è la premessa per raccontare come il Catania arriva alla sfida di questo pomeriggio, dopo aver superato - a ranghi ridotti - il Vicenza ai rigori nel turno precedente. Una novità importante è arrivata proprio ieri, con il reperimento dei fondi necessari ad assicurare la fideiussione saltata nei giorni scorsi. Il tecnico Longo potrà dunque impiegare i volti nuovi, arrivati nel mercato estivo.