Parma-Catania: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia

Pochi giorni dopo il ko contro la Samp, nell’amichevole giocata al Tardini, il Parma è pronto a tornare in campo, stavolta per la prima gara ufficiale contro il Catania con l'obiettivo qualificazione ai 16esimi di Coppa Italia. Il Parma 2.0 del tecnico spagnolo è ancora in costruzione e dal mercato potrebbero arrivare ancora innesti per completare un organico a trazione offensiva: «Siamo all'interno di un percorso di crescita, di un'evoluzione. Stiamo provando ad aggiungere qualcosa, è vero che siamo in un periodo di cambiamenti e sono necessari dei processi di adattamento». Una partita prestigiosa, che ricorda i fasti della Serie A, in uno dei momenti più bui e preoccupanti della sua storia. Questa è la premessa per raccontare come il Catania arriva alla sfida di questo pomeriggio, dopo aver superato - a ranghi ridotti - il Vicenza ai rigori nel turno precedente. Una novità importante è arrivata proprio ieri, con il reperimento dei fondi necessari ad assicurare la fideiussione saltata nei giorni scorsi. Il tecnico Longo potrà dunque impiegare i volti nuovi, arrivati nel mercato estivo.
Parma-Catania: quando e dove vederla
La sfida tra Parma e Catania è in programma alle ore 18 presso il Tardini di Parma. Sarà possibile assistere all'evento in chiaro su Canale 20
Parma-Catania: le probabili formazioni
PARMA (4-3-3): Corvi, Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Ordonez, Keita; Lontani, Touré, Frigan. All. Cuesta. A disposizione: Suzuki, Mazzocchi, Ndiaye, Torilo, Britschgi, Carboni, Drobnic, Konate, Cremaschi, Sorensen, Almqvist, Kouda, Joujou, Elphege, Zouin, Diallo. Indisponibili: Daffara, Micolussi Caviglia.
CATANIA (4-3-3): Dini, Donnarumma, Perrotta, Ierardi, Pagliai; Mihai, Quaini, Corbari; Liguori, Cicerelli, Leonardi. All. Longo. A disposizione: Rinaldi, De Falco, Di Gennaro, Allegretto, Raimo, Di Tacchio, Amendola, Lunetta, Bruzzaniti, Torre, Caturano, Rolfini. Indisponibili: Aloi. Diffidati: Lunetta, Raimo.
Arbitro: Crezzini di Siena; Assistenti: Fontani-Boato; Quarto ufficiale: Sacchi; Var: Volpi; Ass. Var: Massimi.