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Fiorentina-Benevento: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia

Il nuovo undici di Grosso si avvia verso il primo impegno stagionale: al Franchi arriva il neopromosso Benevento in Serie B
3 min
FiorentinaBeneventocoppa italia
Fiorentina-Benevento: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia© ¬©TVLB Luca Barucci / Agenzia Al

La nuova Fiorentina di Grosso si appresta ad affrontare il primo impegno ufficiale della stagione, e lo farà contro il Benevento in Coppa Italia. Sarà probabilmente una Viola schierata con il 4-3-2-1 quella che questa sera, alle ore 21:15, allo stadio Franchi di Firenze, affronterà il club sannita, in una gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il tecnico gigliato, Fabio Grosso, darà dunque continuità al modulo scelto nelle ultime amichevoli pre campionato, con la rinuncia momentanea al 4-3-3, cui verrà preferito l'utilizzo di due fantasisti alle spalle dell'unica punta, ovvero Moise Kean. Gudmundsson sembra certo del posto, mentre Atta è in vantaggio su Mastantuono per la seconda maglia da trequartista, con un centrocampo che dovrebbe vedere Fagioli come regista, Ndour e Brescianini come mezzala. Proprio in mediana non ci sarà Rolando Mandragora che nei giorni scorsi ha dovuto limitare la sua attività fisica per fastidi alla schiena. A destra potrebbe esordire l'ex Juventus Joao Mario, con Valdepenas a sinistra, e la coppia Dragusin-Ranieri come centrali, davanti a De Gea in porta.

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Fiorentina-Benevento: diretta tv e streaming

Il turno di Coppa Italia del club toscano sarà visibile in diretta TV su Italia 1. Si potrà inoltre assistere al match anche in streaming su Mediaset Infinity.

Fiorentina-Benevento: le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Brescianini, Ndour, Fagioli; Atta, Gudmundsson; Kean. All. Grosso. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Dodo, Jimenez, Pongracic, Viery, Oulai, Fortini, Fabbian, Mastantuono. Indisponibili: Mandragora, Parisi, Pellegrino. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Caldirola, Beruatto; Maita, Prisco; Lamesta, Verdi, Giugliano; Salvemini. All. Floro Flores. A disposizione: Esposito, Sylla, Dalle Mura, Saio, Sernicola, Kouan, Siatounis, Talia, Logan, Mignani, Okereke. Indisponibili: Carfora, Donatiello, Ricci, Romano, Schimmenti, Simonetti. Squalificati: Tumminello. Diffidati: Beruatto, Scognamillo.

ARBITRO: Manganiello. ASSISTENTI: Passeri-Lauri. IV UOMO: Silvestri. VAR: Di Paolo. AVAR: Pezzuto.

 

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