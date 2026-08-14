Fiorentina-Benevento: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia

La nuova Fiorentina di Grosso si appresta ad affrontare il primo impegno ufficiale della stagione, e lo farà contro il Benevento in Coppa Italia. Sarà probabilmente una Viola schierata con il 4-3-2-1 quella che questa sera, alle ore 21:15, allo stadio Franchi di Firenze, affronterà il club sannita, in una gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il tecnico gigliato, Fabio Grosso, darà dunque continuità al modulo scelto nelle ultime amichevoli pre campionato, con la rinuncia momentanea al 4-3-3, cui verrà preferito l'utilizzo di due fantasisti alle spalle dell'unica punta, ovvero Moise Kean. Gudmundsson sembra certo del posto, mentre Atta è in vantaggio su Mastantuono per la seconda maglia da trequartista, con un centrocampo che dovrebbe vedere Fagioli come regista, Ndour e Brescianini come mezzala. Proprio in mediana non ci sarà Rolando Mandragora che nei giorni scorsi ha dovuto limitare la sua attività fisica per fastidi alla schiena. A destra potrebbe esordire l'ex Juventus Joao Mario, con Valdepenas a sinistra, e la coppia Dragusin-Ranieri come centrali, davanti a De Gea in porta.