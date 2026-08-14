Lontani, via dal Milan a zero e ora gioiello Parma: doppietta al Catania all'esordio tra i pro 

Il Parma supera 2-0 il Catania al Tardini e conquista il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. La squadra di Cuesta indirizza la sfida già nel primo tempo grazie alla doppietta del giovane debuttante classe 2008 Simone Lontani, protagonista assoluto della serata. Il 18enne sblocca il risultato al 19': sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Troilo prolunga il pallone sul secondo palo e Lontani è bravo a farsi trovare pronto, firmando il suo primo gol con la maglia del Parma. Al 35' arriva anche il raddoppio. Grande spunto sulla destra di El Bilal Touré, che resiste alla marcatura di Ierardi e riesce a mettere in mezzo un cross preciso. Lontani, lasciato libero in area, colpisce al volo e batte Rinaldi, ex portiere del Parma. Nella ripresa il risultato non cambia: il Parma gestisce il vantaggio e porta a casa la qualificazione. Nel prossimo turno i gialloblù affronteranno la vincente della sfida tra Cremonese e Sampdoria, in programma lunedì alle 20.45.