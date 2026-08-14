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Lontani, via dal Milan a zero e ora gioiello Parma: doppietta al Catania all'esordio tra i pro 

I ducali passano il turno in Coppa Italia grazie al giovanissimo attaccante che i rossoneri hanno perso senza mantenere nessun controllo. Ecco chi trova ora Cuesta
2 min
Lontanicoppa italiaparma
Lontani, via dal Milan a zero e ora gioiello Parma: doppietta al Catania all'esordio tra i pro  © Getty Images

Il Parma supera 2-0 il Catania al Tardini e conquista il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. La squadra di Cuesta indirizza la sfida già nel primo tempo grazie alla doppietta del giovane debuttante classe 2008 Simone Lontani, protagonista assoluto della serata. Il 18enne sblocca il risultato al 19': sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Troilo prolunga il pallone sul secondo palo e Lontani è bravo a farsi trovare pronto, firmando il suo primo gol con la maglia del Parma. Al 35' arriva anche il raddoppio. Grande spunto sulla destra di El Bilal Touré, che resiste alla marcatura di Ierardi e riesce a mettere in mezzo un cross preciso. Lontani, lasciato libero in area, colpisce al volo e batte Rinaldi, ex portiere del Parma. Nella ripresa il risultato non cambia: il Parma gestisce il vantaggio e porta a casa la qualificazione. Nel prossimo turno i gialloblù affronteranno la vincente della sfida tra Cremonese e Sampdoria, in programma lunedì alle 20.45.

Lontani, doppietta show

Simone Lontani, classe 2008, si è presentato al Parma con il biglietto da visita migliore possibile: una doppietta al debutto tra i professionisti. L'attaccante, arrivato dal Milan in estate, ha deciso la sfida di Coppa Italia contro il Catania con due gol. Una beffa per i rossoneri, che lo hanno lasciato partire a parametro zero senza inserire alcuna percentuale sulla futura rivendita, rinunciando così a qualsiasi controllo sulla sua crescita. 

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