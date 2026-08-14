Al Cagliari basta Deiola, 1-0 all'Arezzo in Coppa Italia: ecco chi trova ora

Cagliari ai sedicesimi di Coppa Italia. I sardi di mister Pisacane si sono imposti per 1-0 sull'Arezzo di Bucchi, neo-promosso in Serie B, grazie alla rete realizzata al 23° del primo tempo da Deiola su rigore (prima parato da Nunziante, poi fatto ripetere e realizzato dal capitano rossoblù). Ai 16esimi il Cagliari affronterà la vincente di Verona-Virtus Entella.

Esordio per Maldini Decisivo il gol su calcio di rigore del nuovo capitano Alessandro Deiola, realizzato al secondo tentativo dopo un primo errore dal dischetto. Nel primo tempo il Cagliari ha colpito anche due legni, con Mendy e lo stesso Deiola, mentre nella ripresa ci sono state altre occasioni per Trepy e Borrelli senza però trovare il raddoppio. Da segnalare l'esordio stagionale di Daniel Maldini, entrato dalla panchina, e l'espulsione nel finale del tecnico rossoblù Pisacane per proteste. Con questo risultato il Cagliari accede al turno successivo della competizione.