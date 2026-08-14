Fiorentina show, poker al Benevento ma si ferma Atta. Assist per Joao Mario

La Fiorentina batte il Benevento 4-1 in Coppa Italia nella prima partita ufficiale della nuova stagione e si qualifica ai sedicesimi, dove sarà derby toscano contro l' Empoli o il Pisa . A segno Gudmundsson e Kean nel primo tempo, Ranieri e Ndour nella ripresa, gol della bandiera realizzato da Lamesta . Manovra fluida, tante occasioni e gioco propositivo per la squadra di Grosso , che inizia a trasmettere la propria filosofia di gioco e riceve ottimi segnali dai suoi in vista della prima giornata di campionato, di scena all'Olimpico contro la Roma lunedì 24 agosto.

La cronaca della partita

Grosso schiera un 4-3-2-1 con de Gea in porta, Joao Mario, Dragusin, Ranieri e Valdepenas in difesa, Ndour, Fagioli e Brescianini a centrocampo, Gudmundsson e Atta alle spalle di Kean. Floro Flores risponde con un 4-2-3-1: Vannucchi tra i pali, Sernicola, Scognamillo, Caldirola e Beruatto nel reparto arretrato, Maita e Prisco davanti alla difesa, Lamesta, Talia e Giugliano a supporto di Salvemini. Un minuto e la Viola è già in vantaggio: errore in disimpegno dei campani, Atta ruba palla e pennella per Gudmundsson, che di testa da due passi non può sbagliare. Al 21' gli ospiti sfiorano il pari con un tiro da fuori di Lamesta: de Gea vede il pallone all'ultimo e respinge con un guizzo. Sul ribaltamento di fronte, traversa di Joao Mario con una gran botta da lontano, deviata da Vannucchi. Al 34' arriva il gol del raddoppio firmato Kean, che di prima impatta alla grande su cross di Joao Mario e batte il portiere avversario. Al 36' Ndour si divora il terzo gol calciando centrale a tu per tu con Vannucchi. Al 38' ci prova ancora Lamestra con un tiro a giro, sempre attento de Gea in tuffo. L'ultima grande occasione del primo tempo capita sul piede di Gudmundsson, che spara alto un rigore in movimento su assist di Kean.

All'intervallo grosso sostituisce Joao Mario con Dodo. In avvio di ripresa i toscani piazzano l'uno-due definitivo: al 47' segna Ranieri da due passi su sponda di Dragusin dall'angolo di Fagioli, al 49' arriva il poker di Ndour con un mancino chirurgico su assist di Brescianini. Al 54' accorcia le distanze Lamesta, che con un sinistro di prima riesce stavolta a battere de Gea. Per gli ospiti entrano due vecchie conoscenze della Serie A come Verdi e Okereke, mentre per la Fiorentina arriva al 58' l'esordio di Mastantuono, che sostituisce Gudmundsson. Dentro anche Oulai per Fagioli. Mastantuono serve subito un cross perfetto per la testa di Ranieri, che stavolta non trova la porta. Al 62' Verdi su punizione costringe al miracolo de Gea. La nota stonata della serata viola arriva al 64', quando Atta accusa un dolore all'adduttore: l'ex Udinese lascia il campo al giovanissimo Croci, di soli 16 anni. All'82 Mastantuono va vicinissimo al gol con un tiro a giro fuori di nulla. Nel finale spazio anche per Pongracic al posto di Dragusin. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio: una bella Fiorentina vince 4-1 e avanza al prossimo turno di Coppa Italia, dove sfiderà una tra Pisa ed Empoli.