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Monza, tris all'Avellino in Coppa Italia: doppietta di Varela e qualificazione ai sedicesimi

La squadra di Juric vince 3-0 al Brianteo e passa il turno. A segno anche Forson
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Monzacoppa italiaavellino
Monza, tris all'Avellino in Coppa Italia: doppietta di Varela e qualificazione ai sedicesimi © © TVRG Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani

Pronostico rispettato al Brianteo, dove il Monza neo promosso in serie A la spunta per 3-0 sull'Avellino e approda ai sedicesimi di Coppa Italia dove sfiderà una fra Torino e Carrarese. La squadra di Juric sblocca la gara con un po' di fortuna al 23', quando dall'interno dell'area Varela raccoglie una ribattuta e, complice una deviazione, trova il gol.

Raddoppio Varela, tris Forson

Lo stesso Varela firma il raddoppio al tramonto del primo tempo quando, su un lancio dalle retrovie, Cutrone difende bene palla e mette in mezzo per il compagno che deve solo appoggiare in rete. Nella ripresa, al 6', arriva il tris stavolta firmato da Forson, che non si fa pregare sull'imbucata centrale ancora di Cutrone.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

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