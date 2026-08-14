Monza, tris all'Avellino in Coppa Italia: doppietta di Varela e qualificazione ai sedicesimi

Pronostico rispettato al Brianteo, dove il Monza neo promosso in serie A la spunta per 3-0 sull'Avellino e approda ai sedicesimi di Coppa Italia dove sfiderà una fra Torino e Carrarese. La squadra di Juric sblocca la gara con un po' di fortuna al 23', quando dall'interno dell'area Varela raccoglie una ribattuta e, complice una deviazione, trova il gol.