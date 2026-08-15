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Torino-Carrarese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia

Abate pronto ad esordire sulla panchina granata in un impegno ufficiale: all'Olimpico c'è la Carrarese di Cioffi
2 min
TorinoCarraresecoppa italia

Dopo aver raccolto tre successi nelle ultime tre amichevoli contro Burnley, Vado ed Avellino, il Torino di Ignazio Abate si appresta finalmente ad "esordire" ufficialmente in Coppa Italia contro la Carrarese. Il club granata arriva all'incontro nel migliore dei modi, al termine di una preparazione estiva che nel complesso può essere definita assolutamente soddisfacente per i tifosi del Toro. Dall'altra parte c'è la Carrarese di Gabriele Cioffi, reduce da un piazzamento a metà classifica nell'ultima Serie B e che affronterà la squadra di Abate come ultimo impegno prima di iniziare un'altra stagione nel campionato cadetto.

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Torino-Carrarese: diretta tv e streaming

I trentaduesimi di Coppa Italia tra il club granata e la Carrarese saranno visibili in diretta su Italia 1, con il fischio d'inizio del match in programma alle ore 21:15. Sarà possibile assistere all'incontro anche in streaming su Mediaset Infinity.

Torino-Carrarese: le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Mascardi; Comuzzo, Coco, Comert; Pedersen, Gineitis, Luongo, Cacciamani; Oristanio, Vlasic; Simeone. All. Abate.

CARRARESE (3-5-2): Fiorillo; Ruggeri, Oliana, Imperiale; Belloni, Parlanti, Khafi, Rubino, Rouhi; Abiuso, Marconi. All. Cioffi.

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