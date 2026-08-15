Toro, in Coppa Italia basta Simeone: Carrarese ko, ora per Abate c'è il Monza

Il Torino batte la Carrarese 1-0 con un gol di Simeone nei minuti iniziali e si qualifica ai sedicesimi di Coppa Italia, dove affronterà il Monza dell'ex Juric . Poche occasioni concesse e qualche guizzo in avanti per i granata, ma mister Abate lavorerà ancora per imporre la propria filosofia di gioco. Domenica 23 agosto l'esordio in campionato in casa contro il Milan . A passare il turno in Coppa Italia sono anche Udinese , Sudtirol e Venezia . I friulani si sono imposti per 1-0 sul Padova al Bluenergy Stadium grazie al gol di Davis nel primo tempo, mentre gli altoatesini sono passati ai rigori contro il Catanzaro che giocava in casa: 2-2 al Ceravolo con i gol di Pyyhtia per gli ospiti, sorpasso dei padroni di casa a firma di Pafundi e Iemmello e pari finale del neoentrato Mixtur . I veneti avanti grazie al 3-2 sul Modena firmato da super Adams , doppietta e assist per Yeboah : non serve ai canarini la doppietta di Ambrosino .

La cronaca della partita

Abate sceglie il 3-4-2-1 con Mascardi tra i pali, Comuzzo, Coco e Comert in difesa, Pedersen e Cacciamani sulle corsie, Gineitis e Fitz-Jim a centrocampo, Casadei e Vlasic sulla trequarti alle spalle di Simeone. Cioffi risponde con un 3-5-2: Garofani in porta, Ruggeri, Oliana e Romani in difesa, Belloni, Parlanti, Khafi, Rubino e Rouhi a centrocampo, Cissé e Abiuso davanti. Dopo 9 minuti il Torino è già in vantaggio: Garofani esce a vuoto sul cross di Pedersen, Simeone di testa colpisce il palo, poi torna sul pallone prima di tutti e appoggia in rete. Al 23' Cissé ha la chance del pareggio; servito da Rouhi, viene lasciato solo dalla difesa granata, ma controlla male e viene fermato da Mascardi in uscita. Al 34' Simeone va vicino alla doppietta con una girata spalle alla porta respinta da Garofani.

Il secondo tempo inizia senza cambi e con un ritmo più basso. Al 64' gli ospiti sostituiscono Rouhi e Abiuso per Guercio e Marconi. Al 68' Comuzzo si accascia a terra toccandosi la tibia destra, per evitare rischi Abate inserisce Ismajli al suo posto, entra anche Aboukhlal per Pedersen: l'ex Fiorentina andrà valutato nei prossimi giorni. Al 76' Cioffi mette anche Pinelli e Baroncelli al posto di Parlanti e Rubino. Crampi per Simeone, che al 78' lascia il campo a Kulenovic. Nonostante le forze fresche da ambo i lati scarseggiano le occasioni. All'81' la Carrarese rimane in 10 per il secondo giallo di Oliana, che entra in ritardo su Kulenovic: Cioffi corre ai ripari inserendo Finotto per Cissé. Al 93' entrano Biraghi e Luongo al posto di Comert e Fitz-Jim. I granata gestiscono con più tranquillità grazie alla superiorità numerica, ma non trovano il gol del raddoppio: finisce dunque 1-0 all'Olimpico Grande Torino.