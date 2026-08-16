Il Genoa rimonta l’Ascoli e vola al secondo turno di Coppa Italia: chi sfida De Rossi. Frosinone poker

Il Genoa rimonta l'Ascoli e vola ai sedicesimi di finale di Coppa Italia dove affronterà il Sudtirol che ha eliminato il Catanzaro ai calci di rigore. La formazione di De Rossi va sotto al minuto 25 a causa della rete di Silipo ma è brava a rimontare la gara prima della fine del primo tempo: Marcandalli trova il pareggio al 42' e Baldanzi firma il sorpasso tre minuti dopo. Nella ripresa il Genoa chiude i giochi grazie a Colombo che al minuto 61 non sbaglia davanti a Vitale, e al nuovo entrato Havel che al minuto 80 cala il poker.