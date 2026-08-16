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Il Genoa rimonta l’Ascoli e vola al secondo turno di Coppa Italia: chi sfida De Rossi. Frosinone poker

Marcandalli, Baldanzi e Colombo regalano la qualificazione alla formazione ligure. Kvernadze show con i ciociari, Juve Stabia travolto
2 min
GenoaFrosinonecoppa italia
Il Genoa rimonta l’Ascoli e vola al secondo turno di Coppa Italia: chi sfida De Rossi. Frosinone poker © Getty Images

Il Genoa rimonta l'Ascoli e vola ai sedicesimi di finale di Coppa Italia dove affronterà il Sudtirol che ha eliminato il Catanzaro ai calci di rigore. La formazione di De Rossi va sotto al minuto 25 a causa della rete di Silipo ma è brava a rimontare la gara prima della fine del primo tempo: Marcandalli trova il pareggio al 42' e Baldanzi firma il sorpasso tre minuti dopo. Nella ripresa il Genoa chiude i giochi grazie a Colombo che al minuto 61 non sbaglia davanti a Vitale, e al nuovo entrato Havel che al minuto 80 cala il poker.

Vola il Frosinone, Kvernadze show

Passa il turno senza sforzi il Frosinone che, allo stadio Benito Stirpe, cala il poker allo Juve Stabia. La formazione ciociara chiude i giochi nel primo tempo grazie alle firme di Kvernadze, Cichella e Raimondo. Nella ripresa i campani accorciano le distanze grazie a Candellone, poi è ancora il georgiano del Frosinone ha firmare il poker: nel finale di gara ospiti in dieci per il rosso estratto a Sana Fernandes. Ai sedicesimi la squadra allenata da Alvini affronterà la vincente tra Sassuolo e Cesena.

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