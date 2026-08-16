Lazio eliminata dalla Coppa Italia: Ruocco e Cajazzo firmano l'impresa del Mantova! Verona ok ai rigori

La prima ufficiale sulla panchina della Lazio si trasforma in una serata amara per Gennaro Gattuso. All'Olimpico i biancocelesti vengono eliminati ai 32esimi di finale di Coppa Italia dal Mantova di Francesco Modesto, formazione di Serie B, capace di imporsi 2-0 al termine di una gara combattuta e decisa nella ripresa. Dopo un primo tempo senza reti, il Mantova trova il vantaggio al 75'. L'azione nasce da una giocata verticale: Trimboli serve Bragantini sulla fascia, con quest'ultimo che entra in area e con l'esterno sinistro mette il pallone al centro. Ruocco legge perfettamente l'inserimento, arriva sul pallone e batte Mandas, portando avanti i lombardi. La Lazio prova a reagire e a evitare una clamorosa eliminazione, ma il Mantova difende il risultato con ordine e nel finale trova anche il raddoppio. In contropiede Cajazzo approfitta degli spazi lasciati dai biancocelesti e firma il definitivo 2-0, chiudendo i conti e regalando ai lombardi una qualificazione prestigiosa. Adesso la squadra di Modesto attende di conoscere la propria prossima avversaria: affronterà infatti la vincente di Palermo-Lecce.