Lazio eliminata dalla Coppa Italia: Ruocco e Cajazzo firmano l'impresa del Mantova! Verona ok ai rigori

La prima ufficiale sulla panchina della Lazio si trasforma in una serata amara per Gennaro Gattuso. All'Olimpico i biancocelesti vengono eliminati ai 32esimi di finale di Coppa Italia dal Mantova di Francesco Modesto, formazione di Serie B, capace di imporsi 2-0 al termine di una gara combattuta e decisa nella ripresa. Dopo un primo tempo senza reti, il Mantova trova il vantaggio al 75'. L'azione nasce da una giocata verticale: Trimboli serve Bragantini sulla fascia, con quest'ultimo che entra in area e con l'esterno sinistro mette il pallone al centro. Ruocco legge perfettamente l'inserimento, arriva sul pallone e batte Mandas, portando avanti i lombardi. La Lazio prova a reagire e a evitare una clamorosa eliminazione, ma il Mantova difende il risultato con ordine e nel finale trova anche il raddoppio. In contropiede Cajazzo approfitta degli spazi lasciati dai biancocelesti e firma il definitivo 2-0, chiudendo i conti e regalando ai lombardi una qualificazione prestigiosa. Adesso la squadra di Modesto attende di conoscere la propria prossima avversaria: affronterà infatti la vincente di Palermo-Lecce.
Verona ok ai rigori
Il Verona elimina ai calci di rigore la Virtus Entella e vola ai sedicesimi di finale di Coppa Italia dove affronterà il Cagliari. Ospiti in vantaggio con Guiu al minuto 16 ma rimontati già prima della fine del primo tempo grazie alle reti di Compagnon (20') e Sarr (36'). Nella ripresa il rigore di Franzoni al minuto 84 pareggia i conti e porta le due squadre ai calci di rigore: dal dischetto la spuntano gli scaligeri grazie agli errori di Guiu, Corona e Tirelli.