Palermo-Lecce: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia

Palermo e Lecce scendono in campo al Barbera per contendersi l'accesso ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. I rosanero di Inzaghi - reduci dal ko in amichevole con la Juventus - tagliano il nastro alla stagione dopo la resa in semifinale playoff contro il Catanzaro. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Di Francesco , chiamata a inaugurare un'annata che i tifosi si augurano sia quella buona per risolvere quanto prima la lotta salvezza. Il vincitore affronterà il Mantova, che domenica 16 ha sbancato l'Olimpico piegando la Lazio di Gattuso con il finale di 2-0 .

Palermo-Lecce: dove vederla

L'incontro tra le formazioni di Inzaghi e Di Francesco è in programma alle ore 21.15 presso il Renzo Barbera di Palermo. Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv sul canale Italia 1 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

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Palermo-Lecce: le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Joronen; Pierozzi, Magnani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Gyasi, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Fortin, Nespola, Barba, Peda, Bani, Cassandro, Bozzolan, Estevez, Gomes, Hernani, Strefezza, Vavassori, Le Douaron.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Ngom, Coulibaly, Maleh; N'Dri, Geubbels, Pierotti. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: Lupo, Penev, Jean, Ndaba, Fofana, Kaba, Gandelman, Gorter, Esteban, Laerke, Stulic.

Arbitro: Arena (Torre del Greco); Assistenti: Yoshikawa–Barone; Quarto ufficiale: Marinelli; Var: Mazzoleni; Ass. Var: Santoro.