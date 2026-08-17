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Cremonese-Sampdoria: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia

Giampaolo e Corradi si sfidano a Bolzano nel primo appuntamento ufficiale della stagione
2 min
cremoneseSampdoriacoppa italia

La Cremonese riparte da Bolzano (lo “Zini” è indisponibile) e dalla Coppa Italia dopo l’amara retrocessione in B. È quasi un derby per Marco Giampaolo, ex tecnico della Sampdoria, primo avversario stagionale dei grigiorossi. Esordio ufficiale sulla panchina blucerchiata per Bernardo Corradi che schiererà una squadra ancora abbastanza sperimentale, con molti uomini pesanti ancora fuori (Insigne, Ravanalli e Begic), altri giocatori indisponibili all’ultimo minuto (Depaoli e Abildgaard) aspettando di vedere gli ultimi arrivati: ci sarà Vindhal dall’inizio tra i pali, Meijer partirà dalla panchina mentre Verschaeren non è ancora pronto.

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Cremonese-Sampdoria: diretta tv e streaming

I trentaduesimi di Coppa Italia Cremonese e Sampdoria saranno visibili in diretta su Canale 20, con il fischio d'inizio del match in programma alle ore 20:45. Sarà possibile assistere all'incontro anche in streaming su Mediaset Infinity.

Cremonese-Sampdoria: le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Fulignati, Bianchetti, Luperto, Folino; Garli, Collocolo, Pontisso, Vandeputte, Pezzella; Stuckler, Bonazzoli. All. Giampaolo. A disposizione: Festa, Agazzi, Fellipe Jack, Rocchetti, Vogliacco, Lottici Tessari, Berti, Lordkinpanize, Grassi, De Luca, Djuric, Nasti. Indisponibili: Barbieri, Cabianca, Elia. Squalificati: Lickaunas.

SAMPDORIA (4-3-3): Vindahl, Di Pardo, Viti, Gartenmann, Cicconi; Henderson, Esposito, Bellemo; Sinani, Lauritsen, Forte. All. Corradi. A disposizione: Ghidotti, Krastev, Diop, Ferrari, Meijer, Riccio, Amarandei, Rodella, Paratici, Tutino. Indisponibili: Depaoli, Ravanelli, Abildgaard, Begic, Insigne, Sekulov.

Arbitro: Perenzoni. Assistenti: Cavallina-Djurdjevic. IV Uomo: Colombo. Var: Rutella. Avar: Camplone.

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