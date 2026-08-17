Cremonese-Sampdoria: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia

La Cremonese riparte da Bolzano (lo “Zini” è indisponibile) e dalla Coppa Italia dopo l’amara retrocessione in B. È quasi un derby per Marco Giampaolo, ex tecnico della Sampdoria, primo avversario stagionale dei grigiorossi. Esordio ufficiale sulla panchina blucerchiata per Bernardo Corradi che schiererà una squadra ancora abbastanza sperimentale, con molti uomini pesanti ancora fuori (Insigne, Ravanalli e Begic), altri giocatori indisponibili all’ultimo minuto (Depaoli e Abildgaard) aspettando di vedere gli ultimi arrivati: ci sarà Vindhal dall’inizio tra i pali, Meijer partirà dalla panchina mentre Verschaeren non è ancora pronto.