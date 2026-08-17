Adzic show in Coppa Italia, il Sassuolo cala il tris al Cesena. Pisa ok ai rigori

Il Sassuolo elimina in casa il Cesena e vola ai sedicesimi di finale di Coppa Italia . La formazione allenata da Aquilani ha chiuso la pratica già nel primo tempo grazie alle firme di Volpato al minuto 13 e dell'ex Juventus Adzic al minuto 45. Nella ripresa, al 75', arriva anche il tris di Lipani , a seguito di un'azione corale. Nel prossimo turno, il Sassuolo affronterà il Frosinone che ha liquidato lo Juve Stabia col punteggio di 4-1.

Pisa ok ai rigori

Il Pisa supera l'Empoli ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e conquista l'accesso ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Nel prossimo turno sarà derby toscano contro la Fiorentina, che venerdì scorso ha eliminato il Benevento. La sfida si sblocca al 44', quando Tommaso Marras porta avanti il Pisa. L'Empoli reagisce nella ripresa e al 61' trova il pareggio. Edoardo Saporiti firma l'1-1 con una conclusione di destro dalla destra dell'area, indirizzata nell'angolino basso alla sinistra del portiere sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella lotteria dei rigori è il Pisa a spuntarla: decisivi la parata di Semper sulla conclusione di Magnino e il tiro di Saporiti alto sopra la traversa.