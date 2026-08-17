Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Palermo batte il Lecce, la Samp crolla a Cremona: Di Francesco e Corradi salutano la Coppa Italia

Entrambe le sfide, valide per i trentaduesimi, si chiudono con il punteggio di 2-0 in favore dei padroni di casa
2 min
Il Palermo batte il Lecce, la Samp crolla a Cremona: Di Francesco e Corradi salutano la Coppa Italia© Agenzia Aldo Liverani Sas

Il Palermo supera il Lecce e conquista l'accesso ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Davanti ai 33mila spettatori del "Renzo Barbera", i rosanero si impongono 2-0 al termine di una gara gestita con personalità e concretezza, mandando un segnale importante in vista dell'inizio della nuova stagione. La squadra di Pippo Inzaghi parte con il piede giusto e trova il vantaggio al 15'. È Vavassori, uno dei nuovi arrivati, a sbloccare il risultato: il pallone arriva in area e l'attaccante è il più rapido di tutti a intervenire, firmando la sua prima rete con la maglia rosanero. Il Lecce prova a reagire, ma il Palermo mantiene il controllo della partita e riesce a colpire nuovamente prima dell'intervallo. Al 42' una rimessa laterale battuta rapidamente da Augello sorprende la difesa salentina. Johnsen riceve, si libera con una bella giocata e serve il pallone all'indietro per Pohjanpalo, che non sbaglia e firma il 2-0.

Cremonese-Sampdoria 2-0

Vittoria per 2-0 contro la Sampdoria e passaggio ai sedicesimi di finale. La Cremonese ha festeggiato stasera, allo stadio "Marco Druso" di Bolzano, grazie alle reti siglate da Stuckler a metà del primo tempo e da Berti nel finale della sfida dei 32esimi di Coppa Italia contro la Sampdoria. I blucerchiati possono recriminare per il penalty sbagliato da Salvatore Esposito nella ripresa, sul punteggio di 1-0 in favore dei grigiorossi. Al prossimo turno i lombardi sfideranno il Parma.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS