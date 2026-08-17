Il Palermo batte il Lecce, la Samp crolla a Cremona: Di Francesco e Corradi salutano la Coppa Italia

Il Palermo supera il Lecce e conquista l'accesso ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Davanti ai 33mila spettatori del "Renzo Barbera", i rosanero si impongono 2-0 al termine di una gara gestita con personalità e concretezza, mandando un segnale importante in vista dell'inizio della nuova stagione. La squadra di Pippo Inzaghi parte con il piede giusto e trova il vantaggio al 15'. È Vavassori, uno dei nuovi arrivati, a sbloccare il risultato: il pallone arriva in area e l'attaccante è il più rapido di tutti a intervenire, firmando la sua prima rete con la maglia rosanero. Il Lecce prova a reagire, ma il Palermo mantiene il controllo della partita e riesce a colpire nuovamente prima dell'intervallo. Al 42' una rimessa laterale battuta rapidamente da Augello sorprende la difesa salentina. Johnsen riceve, si libera con una bella giocata e serve il pallone all'indietro per Pohjanpalo, che non sbaglia e firma il 2-0.