Toro-Monza, Fiorentina-Pisa e tutti i match dei sedicesimi di Coppa Italia: ecco le date e gli orari

Archiviata la parentesi dei trentaduesimi di finale, la Coppa Italia Frecciarossa entra nel vivo. La Lega di Serie A ha resi noti anticipi, posticipi e orari delle prossime sfide in tabellone, divise in due tranche principali: la prima in calendario dall'1 al 3 settembre , la seconda programmata per martedì 15 dello stesso mese: tra gli incroci più attesi spiccano Torino-Monza, il 'derby' Fiorentina-Pisa e Udinese-Venezia.

Il programma completo

Il sipario sui sedicesimi si alzerà ufficialmente martedì 1° settembre con Parma-Cremonese alle 18, prima del calcio d'inizio alle 21 della sfida tra Torino e Monza. Mercoledì 2 aprirà le danze Sassuolo-Frosinone alle 15 (post-rettifica della Lega, dopo una prima comunicazione che faceva riferimento alle 16), seguita da Udinese-Venezia alle 18. Giovedì 3 spazio al confronto tra Palermo e Mantova alle 18 e alla gara in serale delle 21 tra Cagliari ed Hellas Verona. Il quadro si chiuderà invece martedì 15: alle 18 scenderanno in campo Genoa e Südtirol, mentre alle 21 toccherà a Fiorentina e Pisa.