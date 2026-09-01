Parma-Cremonese: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Il Parma e la Cremonese si sfidano nei sedicesimi di finale di Coppa Italia: in palio c'è un posto negli ottavi contro il Como. Le due squadre non arrivano a questa sfida con il morale al massimo, poiché hanno entrambe perso le prime due giornate nei rispettivi campionati: i ducali contro il Cagliari e la Juventus, i grigiorossi contro l'Empoli e il Modena. Nel turno precedente di Coppa Italia, entrambe hanno vinto 2-0 tra le mura amiche: il Parma con il Catania, la Cremonese con la Sampdoria.
Parma-Cremonese: diretta tv e streaming
La sfida tra Parma e Cremonese, in programma oggi alle 18 allo stadio Tardini, sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.
Parma-Cremonese: probabili formazioni
Parma (4-3-3): Daffara; Delprato, Ndiaye, Troilo, Carboni; Cremaschi, Ordonez, Konaté; Lontani, Touré, Diallo. All. Cuesta
Cremonese (4-2-3-1): Agazzi; Folino, Bianchetti, Luperto, Rocchetti; Lottici Tessadri, Pontisso; Elia, Berti, Vandeputte; Nasti. All. Giampaolo.
Arbitro: Bonacina (Bergamo). Assistenti: Grasso e Scarpa. Quarto ufficiale: Mazzoni. VAR: Massimi. Assistente VAR: Mazzoleni.