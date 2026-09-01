Parma-Cremonese: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Il Parma e la Cremonese si sfidano nei sedicesimi di finale di Coppa Italia: in palio c'è un posto negli ottavi contro il Como. Le due squadre non arrivano a questa sfida con il morale al massimo, poiché hanno entrambe perso le prime due giornate nei rispettivi campionati: i ducali contro il Cagliari e la Juventus, i grigiorossi contro l'Empoli e il Modena. Nel turno precedente di Coppa Italia, entrambe hanno vinto 2-0 tra le mura amiche: il Parma con il Catania, la Cremonese con la Sampdoria.