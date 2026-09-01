Torino-Monza: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

TORINO - Torino e Monza si contendono un posto agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove ad attendere la vincente ci sarà il Milan di Ruben Amorim. Fischio d'inizio fissato alle ore 21allo Stadio Olimpico Grande Torino. L’avvio di stagione è stato tutt’altro che positivo per entrambe le formazioni: granata e brianzoli hanno infatti rimediato due sconfitte nelle prime due giornate di campionato. La squadra di Ignazio Abate ha cominciato il proprio percorso con il passo falso casalingo contro il Milan, vittorioso per 2-1. Stesso risultato anche nella seconda giornata, quando i piemontesi sono stati battuti dal Sassuolo a Reggio Emilia. Situazione analoga per i biancorossi. La formazione lombarda ha esordito al Meazza incassando un pesante 4-1 contro l’Inter, prima di subire una nuova battuta d’arresto nella gara interna con l’Udinese, terminata 2-3. In Coppa Italia, invece, entrambe hanno già superato un turno. Il Torino ha avuto la meglio sulla Carrarese nei trentaduesimi di finale, imponendosi 1-0 grazie al gol realizzato da Giovanni Simeone. Più largo il successo del Monza, che ha eliminato l’Avellino con un 3-0 maturato grazie alla doppietta di Varela e alla rete di Forson. Sfida speciale per Ivan Juric: l’allenatore croato farà infatti ritorno all’Olimpico Grande Torino nelle vesti di ex, dopo aver trascorso tre stagioni sulla panchina granata, dal 2021 al 2024, totalizzando in 122 partite 45 vittorie, 36 pareggi e 41 sconfitte.