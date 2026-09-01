Juric elimina il Toro di Abate dalla Coppa Italia! Dany Mota gol, il Monza vola agli ottavi: chi sfiderà

Parte fortissimo il Toro che ci mette 12 secondi a presentare Oristanio davanti alla porta biancorossa, il suo sinistro si stampa sul palo. All'8' il primo squillo del Monza, Mangas si mette in proprio e prova con il destro dal limite trovando la pronta deviazione di Perri sopra a traversa. Al 33' l'episodio: mischia in area Toro, Fortini prova a liberare ma prende la gamba di Bakoune e l'arbitro assegna calcio di rigore . Dopo una lunga revisione , il direttore di gara Perenzoni viene richiamato al monitor e una posizione di fuorigioco di Lucchesi ad inizio azione evita il peggio per gli uomini di Abate. Al 42' prende un legno anche la squadra di Juric, Dany Mota impatta con la testa un cross teso di Mangas e spacca la traversa. Prima dell'intervallo l'attaccante del Monza ha ancora una chance e questa volta non sbaglia, zampata sul rasoterra di Forson e vantaggio al Grande Torino allo scadere della prima frazione.

Var decisivo, Monza agli ottavi

Riparte con il piede giusto la formazione ospite che sfiora il raddoppio in avvio di ripresa, Perri è bravo ad ipnotizzare il tentativo di Mangas. Abate prova a muoverla con i cambi, Anjorin il più ispirato, ma i granata non riescono mai a rendersi realmente concreti. Il Monza ha spazio in contropiede a al 72' sfiora il colpo del ko con Robinson che prova la soluzione a giro centrando l'incrocio dei pali. Dentro anche Vlasic e Zapata, quest'ultimo al 79' non trova la via del gol dopo aver difeso un ottimo pallone in area di rigore. Abate si gioca anche la carta Adams per pareggiare ma latitano i tiri in porta e al 90' è ancora Perri a rendersi protagonista intervenendo sul tiro di Cutrone prima e Birindelli poi. Sembra tutto perso per il Toro, ma al 94' arriva l'episodio: cross di Aboukhlal e tocco di mano di Lucchesi che porta Perenzoni a fischiare calcio di rigore. Anche questa volta è decisivo l'intervento del Var che reputa il movimento del braccio congruo, direttore di gara d'accordo e nessun penalty. Ultimo brivido, poi è festa Monza e fischi per il Torino di Abate.