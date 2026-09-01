Abate e penalty revocato al Toro: "Rigore come l'episodio di Vlasic. Se però questo è il metro scelto..."

TORINO - Il Torino esce dalla Coppa Italia e tra i fischi del popolo granata che saluta la competizione perdendo contro il grande ex, Ivan Juric. Ignazio Abate ha commentato così ai microfoni Mediaseti il ko, partendo dall'ultimo episodio sul rigore concesso e poi negato al 94': "Sinceramente mi sembra molto simile al rigore di Vlasic contro il Milan, se la linea è questa giusto non averci concesso il calcio di rigore, per me lo è".
"Finalmente è finito il mercato"
Sulla partita prosegue: "Siamo partiti bene, abbiamo aggredito alti e abbiamo cercato di portarli in giro per il campo. Poi il Monza ha preso in mano la partita, non avevamo la percezione del pericolo. Dobbiamo crescere, finalmente è finito il mercato e ora dobbiamo accelerare". "Son contento dei ragazzi che sono rientrati, da Zapata ad Anjorin. Sono arrivati tanti ragazzi nuovi e da domani lavoriamo tutti insieme", conclude Abate: "Noi dobbiamo trovare la nostra strada. Vogliamo alzare il baricentro, dobbiamo lavorare sulle qualità dei ragazzi e dobbiamo trovare prima di tutto solidità. Abbiamo caratteristiche ben determinate, corriamo tanto ma dobbiamo migliorare la fase difensiva".
Le parole di Juric
"Contro l'Udinese avevamo fatto bene e ci aveva detto male. Abbiamo creato tantissimo oggi e non abbiamo subito. Avevamo tanti giovanissimi e hanno fatto una grande partita tuti quanti". Questa l'analisi di Ivan Juric che ora avrà il Milan sulla strada in Coppa Italia: "Sempre bello giocare contro grandi squadre, ce la giocheremo". Spicca il talento di Robinson: "Un ragazzo che ho trovato due anni fa a Southampton. C'era l'opportunità del prestito, oggi ha fatto grandi cose e ha un potenziale enorme. Deve lavorare forte, ha doti favolose". E sul mercato conclude: "Penso che la società ha fatto un cambio radicale, abbiamo portato tanti giocatori giovane o come Ngonge e FOlorunsho che possono dare tanto. Bisogna inserire tutti piano piano. La società ha fatto un alvoro per quello che mi avevano promesso".