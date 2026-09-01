Abate e penalty revocato al Toro: "Rigore come l'episodio di Vlasic. Se però questo è il metro scelto..."

"Finalmente è finito il mercato"

Sulla partita prosegue: "Siamo partiti bene, abbiamo aggredito alti e abbiamo cercato di portarli in giro per il campo. Poi il Monza ha preso in mano la partita, non avevamo la percezione del pericolo. Dobbiamo crescere, finalmente è finito il mercato e ora dobbiamo accelerare". "Son contento dei ragazzi che sono rientrati, da Zapata ad Anjorin. Sono arrivati tanti ragazzi nuovi e da domani lavoriamo tutti insieme", conclude Abate: "Noi dobbiamo trovare la nostra strada. Vogliamo alzare il baricentro, dobbiamo lavorare sulle qualità dei ragazzi e dobbiamo trovare prima di tutto solidità. Abbiamo caratteristiche ben determinate, corriamo tanto ma dobbiamo migliorare la fase difensiva".

Le parole di Juric

"Contro l'Udinese avevamo fatto bene e ci aveva detto male. Abbiamo creato tantissimo oggi e non abbiamo subito. Avevamo tanti giovanissimi e hanno fatto una grande partita tuti quanti". Questa l'analisi di Ivan Juric che ora avrà il Milan sulla strada in Coppa Italia: "Sempre bello giocare contro grandi squadre, ce la giocheremo". Spicca il talento di Robinson: "Un ragazzo che ho trovato due anni fa a Southampton. C'era l'opportunità del prestito, oggi ha fatto grandi cose e ha un potenziale enorme. Deve lavorare forte, ha doti favolose". E sul mercato conclude: "Penso che la società ha fatto un cambio radicale, abbiamo portato tanti giocatori giovane o come Ngonge e FOlorunsho che possono dare tanto. Bisogna inserire tutti piano piano. La società ha fatto un alvoro per quello che mi avevano promesso".