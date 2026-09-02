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Udinese-Venezia: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

I bianconeri di Runjaic ospitano la squadra di Stroppa nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. In palio c’è la sfida contro l’Atalanta agli ottavi
2 min
UdineseVeneziacoppa italia

UDINE - Udinese e Venezia si contendono un posto negli ottavi di finale di Coppa Italia, dove ad attendere la vincente ci sarà l’Atalanta. Fischio d’inizio fissato alle ore 18 al Bluenergy Stadium per un derby triveneto che arriva in un momento molto diverso per le due formazioni. L’Udinese di Kosta Runjaic ha iniziato positivamente la stagione. Dopo aver eliminato il Padova in Coppa Italia grazie alla rete di Keinan Davis, i friulani hanno raccolto quattro punti nelle prime due giornate di Serie A: pareggio contro il Como e vittoria per 3-2 sul campo del Monza, con le reti di Piotrowski, Kamara ed Ekkelenkamp. Situazione opposta per il Venezia di Giovanni Stroppa che è avanzato in Coppa Italia ma per ora ha steccato il ritorno in Serie A che è iniziato con due sconfitte contro Lecce e Milan e senza reti realizzate.

Udinese-Venezia: diretta tv e streaming

Udinese-Venezia, sedicesimo di finale di Coppa Italia, è in programma mercoledì 2 settembre alle ore 18 al Bluenergy Stadium di Udine. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Italia 1 e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni di Udinese-Venezia

UDINESE (3-4-2-1): Venuti; Abankwah, Kabasele, Bertola; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Arizala; Unai Gomez, Gueye; Bayo. All. Runjaic. 

VENEZIA (3-5-2): Montipò; Moreno, Halhal, Gomes; Sagrado, Sohm, Dagasso, Helgason, Haps; Rrahmani, Lauberbach. All. Stroppa.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido. ASSISTENTI: Luciani-El Filali. IV UFFICIALE: Drigo. VAR: Cosso. AVAR: Ghersini.

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