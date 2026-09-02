Udinese-Venezia: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

UDINE - Udinese e Venezia si contendono un posto negli ottavi di finale di Coppa Italia, dove ad attendere la vincente ci sarà l’Atalanta. Fischio d’inizio fissato alle ore 18 al Bluenergy Stadium per un derby triveneto che arriva in un momento molto diverso per le due formazioni. L’Udinese di Kosta Runjaic ha iniziato positivamente la stagione. Dopo aver eliminato il Padova in Coppa Italia grazie alla rete di Keinan Davis, i friulani hanno raccolto quattro punti nelle prime due giornate di Serie A: pareggio contro il Como e vittoria per 3-2 sul campo del Monza, con le reti di Piotrowski, Kamara ed Ekkelenkamp. Situazione opposta per il Venezia di Giovanni Stroppa che è avanzato in Coppa Italia ma per ora ha steccato il ritorno in Serie A che è iniziato con due sconfitte contro Lecce e Milan e senza reti realizzate.