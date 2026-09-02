Sassuolo-Frosinone: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

REGGIO EMILIA - Alle ore 15, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo e Frosinone si affronteranno nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. La vincente sfiderà agli ottavi la Juve di Luciano Spalletti. I neroverdi di Alberto Aquilani, che dopo il ko per 2-1 all'esordio in campionato a Bergamo contro l'Atalanta hanno battuto con lo stesso risultato il Torino tra le mura amiche, nel turno precedente hanno estromesso dalla competizione il Cesena con un netto 3-0 firmato Volpato, Adzic e Lipani. I ciociari di Massimiliano Alvini, che invece hanno rovinato la feste del Centenario della Fiorentina (tris al Franchi) dopo la sconfitta di misura al debutto in A allo Stirpe contro la Juve (1-0 siglato Bremer), nei trentaduesimi hanno eliminato la Juve Stabia con un perentorio 4-1. Protagonista del match Kvernadze, autore di una doppietta, in mezzo i sigilli di Cichella e Raimondo.