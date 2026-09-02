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Sassuolo-Frosinone: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

I neroverdi di Aquilani e i ciociari di Alvini si sfidano nei sedicesimi di Coppa Italia al Mapei Stadium. La vincente affronterà la Juve agli ottavi
3 min
SassuoloFrosinonecoppa italia
Sassuolo-Frosinone: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming © © TVRG Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani

REGGIO EMILIA - Alle ore 15, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo e Frosinone si affronteranno nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. La vincente sfiderà agli ottavi la Juve di Luciano Spalletti. I neroverdi di Alberto Aquilani, che dopo il ko per 2-1 all'esordio in campionato a Bergamo contro l'Atalanta hanno battuto con lo stesso risultato il Torino tra le mura amiche, nel turno precedente hanno estromesso dalla competizione il Cesena con un netto 3-0 firmato Volpato, Adzic e Lipani. I ciociari di Massimiliano Alvini, che invece hanno rovinato la feste del Centenario della Fiorentina (tris al Franchi) dopo la sconfitta di misura al debutto in A allo Stirpe contro la Juve (1-0 siglato Bremer), nei trentaduesimi hanno eliminato la Juve Stabia con un perentorio 4-1. Protagonista del match Kvernadze, autore di una doppietta, in mezzo i sigilli di Cichella e Raimondo.

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Sassuolo-Frosinone: diretta tv e streaming

Sassuolo-Frosinone, sedicesimo di finale di Coppa Italia, è in programma alle ore 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Italia 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. 

 

 

Le probabili formazioni di Sassuolo-Frosinone

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Leysen, Odenthal, Rafael Obrador; Bakola, Lipani, B. Dominguez; Volpato, S. Esposito, Kulla. Allenatore: Aquilani. 

A disposizione: Muric, Nyarko, Van der Brempt, Caleta Car, Idzes, Doig, Matic, Berardi, Adzic, Thorstvedt, Laurienté, Bowie, Sulemana. 

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Amey, Monterisi, Akpoguma, Terzic; Caio, Cichella; Fini, Hasa, Zerbin; Birligea. Allenatore: Alvini.

A disposizione: Desplanches, Pisseri, Oyono, Cittadini, Calvani, Fayed, Bracaglia, Tchato, Masini, El Azzouzi, Grillitsch, Kvernadze, Raimondo, Bobcek. 

ARBITRO: Calzavara di Varese. ASSISTENTI: Laghezza-Zanellati. IV UFFICIALE: Tremolada. VAR: Rutella. ASS. VAR: Gariglio. 

 

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