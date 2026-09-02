Doppio Bayo, ribaltato il Venezia: Sagrado non basta, Atalanta-Udinese agli ottavi di Coppa Italia

L' Udinese batte 2-1 in rimonta il Venezia nei sedicesimi di Coppa Italia , al Bluenergy Stadium, grazie a una doppietta di Bayo . Entrambe le formazioni sono scese in campo largamente rimaneggiate rispetto all'ultimo turno di campionato, sfidandosi davanti a meno di 4mila spettatori. Agli ottavi, nel mese di dicembre, i bianconeri saranno ospiti dell'Atalanta .

La cronaca

È il Venezia a passare in vantaggio già al 9' con un tocco ravvicinato di Sagrado dopo una respinta disperata di Mrozek su girata di Lauberbach. Il pareggio dell'Udinese arriva al 34' con un'incornata di Bayo dopo un corner al bacio di Vojvoda. Il centravanti ivoriano dei friulani - tanto criticato dopo la rete divorata nel finale della gara interna di Serie A con il Como - si ripete all'8 della ripresa, appoggiando in rete, di destro, sotto la traversa, uno splendido assist di Davis, che lo ha servito dopo un paio di finte che hanno disorientato gli avversari. La girandola di cambi finale non incide sul risultato, coi friulani che controllano gli assalti poco incisivi dei lagunari.