Cagliari-Verona: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Cagliari e Verona tornano in campo per contendersi l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia. Gli uomini di Pisacane si presentano all'appuntamento dopo avere eliminato l'Arezzo e raccolto 3 punti nelle prime 2 giornate di campionato. Gli Scaligeri di Baroni, che al primo turno l'hanno spuntata ai rigori contro la Virtus Entella, sono invece reduci dal pareggio con il Padova che è valso il primo punto in Serie B. Il calendario di Cagliari e Verona prevede poi le sfide rispettivamente contro Lecce (07/09, Via del Mare) e Arezzo (06/09, Bentegodi).
Cagliari-Verona: dove e quando vederla
La sfida tra le formazioni di Pisacane e Baroni è in programma alle ore 21 di giovedì 3 settembre. Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv sul canale Italia 1 e in diretta sreaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
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Cagliari-Verona: le probabili formazioni
CAGLIARI (4-2-3-1) Radunovic; Ciervo, Kofler, Rodríguez, Obert; Akarakiri, Romano; Felici, Liteta, Fadera; Mendy. Allenatore: Pisacane.
VERONA (4-2-3-1) Perilli; Bradaric, Korac, Slotsager, Zappa; Kastanos, Bernede; Cerbone, Harroui, Livramento; Mulattieri. Allenatore: Baroni.
Arbitro: Zanotti di Rimini; Assistenti: Biffi-Santarossa; Quarto ufficiale: Feliciani; Var: Maggioni; Ass. Var: Paganessi.