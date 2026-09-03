Cagliari-Verona: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Cagliari e Verona tornano in campo per contendersi l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia. Gli uomini di Pisacane si presentano all'appuntamento dopo avere eliminato l'Arezzo e raccolto 3 punti nelle prime 2 giornate di campionato. Gli Scaligeri di Baroni, che al primo turno l'hanno spuntata ai rigori contro la Virtus Entella, sono invece reduci dal pareggio con il Padova che è valso il primo punto in Serie B. Il calendario di Cagliari e Verona prevede poi le sfide rispettivamente contro Lecce (07/09, Via del Mare) e Arezzo (06/09, Bentegodi).