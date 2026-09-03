Palermo-Mantova: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

PALERMO - Reduci da un avvio di stagione super, alle ore 18, allo stadio Renzo Barbera, Palermo e Mantova si giocano il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove ad attendere la vincente c'è il Bologna di Domenico Tedesco. I rosanero di Simone Inzaghi, che hanno costruito una rosa molto attrezzata con l'obiettivo di tornare in Serie A, nel turno precedente hanno eliminato il Lecce con un netto 2-0. A decidere la sfida le reti realizzate entrambe nel primo tempo da Vavassori e, ancora una volta, da Pohjanpalo. Anche in campionato l’avvio dei rosanero è stato convincente: dopo il successo all’esordio contro la Juve Stabia, firmato da Johnsen, è arrivata una vittoria spettacolare sul campo dell’Arezzo. I siciliani si sono portati sul doppio vantaggio, hanno subito la rimonta dei padroni di casa, ma sono riusciti a conquistare i tre punti al 94’, quando Augello ha trovato il gol decisivo per il definitivo 3-2. Percorso altrettanto positivo per il Mantova. La formazione lombarda ha iniziato la Serie B imponendosi prima sulla Carrarese per 2-1 e successivamente sull’Empoli, superato con il risultato di 3-1. In Coppa Italia è però arrivata la sorpresa più importante: allo Stadio Olimpico la formazione di Francesco Modesto ha superato la Lazio per 2-0, firmando una vera e propria impresa e mandando fuori dalla competizione la squadra allenata da Gennaro Gattuso.