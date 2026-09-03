Palermo-Mantova: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

PALERMO - Reduci da un avvio di stagione super, alle ore 18, allo stadio Renzo Barbera, Palermo e Mantova si giocano il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove ad attendere la vincente c'è il Bologna di Domenico Tedesco. I rosanero di Simone Inzaghi, che hanno costruito una rosa molto attrezzata con l'obiettivo di tornare in Serie A, nel turno precedente hanno eliminato il Lecce con un netto 2-0. A decidere la sfida le reti realizzate entrambe nel primo tempo da Vavassori e, ancora una volta, da Pohjanpalo. Anche in campionato l’avvio dei rosanero è stato convincente: dopo il successo all’esordio contro la Juve Stabia, firmato da Johnsen, è arrivata una vittoria spettacolare sul campo dell’Arezzo. I siciliani si sono portati sul doppio vantaggio, hanno subito la rimonta dei padroni di casa, ma sono riusciti a conquistare i tre punti al 94’, quando Augello ha trovato il gol decisivo per il definitivo 3-2. Percorso altrettanto positivo per il Mantova. La formazione lombarda ha iniziato la Serie B imponendosi prima sulla Carrarese per 2-1 e successivamente sull’Empoli, superato con il risultato di 3-1. In Coppa Italia è però arrivata la sorpresa più importante: allo Stadio Olimpico la formazione di Francesco Modesto ha superato la Lazio per 2-0, firmando una vera e propria impresa e mandando fuori dalla competizione la squadra allenata da Gennaro Gattuso.
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Palermo-Mantova: diretta tv e streaming
Palermo-Mantova, sedicesimo di finale di Coppa Italia, è in programma alle ore 18 allo stadio Renzo Barbera di Palermo e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Italia 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.
Le probabili formazioni di Palermo-Mantova
PALERMO (4-2-3-1): Fortin; Cassandro, Magnani, Barba, Bozzolan; Estevez, Gomes; Gyasi, Palumbo, Vavassori; Gabrielloni. Allenatore: Inzaghi.
A disposizione: Perin, Nespola, Bani, Ceccaroni, Peda, Augello, Pierozzi, Ranocchia, Segre, Johnsen, Strefezza, Hernani, Pohjanpalo.
MANTOVA (3-4-2-1): Gemello; Kospo, Cella, Paoletti; Wieser, Kouda, Mboyo, Jonathan Silva; E. Kospo, Cajazzo; Vlahovic. Allenatore: Modesto.
A disposizione: Bardi, Tomasevic, Ilie, Gliozzi, Keita, Ruocco, Trimboli, Ignacchiti, Castellini, Bragantini, Benaissa, Del Lungo.
ARBITRO: Di Marco di Ciampino. ASSISTENTI: Belsanti-Giuggioli. IV UFFICIALE: Fourneau. VAR: Piccinini. ASS. VAR: Aureliano.