Palermo, manita al Mantova e ottavi di finale di Coppa Italia: per Inzaghi ora c'è il Bologna

Il Palermo non si ferma più e mette a segno la sua quarta vittoria stagionale consecutiva. I rosanero battono 5-2 il Mantova nei sedicesimi di Coppa Italia e volano agli ottavi di finale dove incontreranno il Bologna . Gli uomini di Inzaghi chiudono il primo tempo sul doppio vantaggio grazie a Strefezza e Palumbo ma nella ripresa, nel giro di tre minuti, si sono fatti recuperare dai lombardi per poi dilagare nel finale calando la manita grazie a Pohjanpalo (doppietta) e Johnsen.

Palermo-Mantova 5-2, la cronaca

Pronti, via e dopo appena nove minuti il Palermo è già in vantaggio: assist di Gomez per Strefezza che controlla col destro e di sinistro la piazza sotto le gambe di Bardi. Il Mantova reagisce e a fine primo tempo trova la rete del pari grazie a Gliozzi che vede annullarsi il gol dal Var per posizione di fuorigioco. Subito dopo ecco il raddoppio della formazione siciliana con Palumbo che non sbaglia dagli undici metri il rigore assegnato per fallo su Vavassori. In apertura di ripresa, al minuto 52, i lombardi accorciano le distanze grazie al destro di Ruocco che sorprende Fortin: passano due minuti e la formazione di Modesto trova il pareggio grazie al piazzato di Kouda. Al minuto 70 i rosanero tornano in vantaggio: contropiede perfetto di Johnsen che serve a Pohjanpalo un pallone che va solo appoggiato in porta. Il Palermo non si accontenta e all'89esimo arriva anche il poker firmato da Johnsen: in pieno recupero c'è anche spazio per la doppietta della punta finlandese che fissa il punteggio sul 5-2.