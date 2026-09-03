Colpaccio Verona, Cagliari ko: decide Mulattieri nel finale. Per Baroni c’è la Roma agli ottavi

Il Verona vola agli ottavi di finale di Coppa Italia dopo aver eliminato in trasferta il Cagliari col punteggio di 2-1. La formazione di Baroni va avanti nel primo tempo con Harroui ma si fa raggiungere nella ripresa da Mendy: nel finale decisiva la rete in contropiede di Mulattieri che regala la qualificazione agli uomini di Baroni. Nel prossimo turno l'Hellas se la vedrà contro la Roma di Gasperini.
Cagliari-Verona 1-2, la cronaca
Partita bloccata all'inizio ma che trova la sua strada al minuto 23 quando Livramento pesca in area Harroui che a botta sicura sorprende Radunovic e porta in vantaggio il Verona. Nella ripresa si vede finalmente il Cagliari che entra in campo con un altro piglio e che pareggia i conti con Mendy al minuto 57 servito alla perfezione da Fadera. Doccia gelata nel finale per la formazione di Pisacane che all'87esimo si fa sorprendere da Mulattieri che in contropiede fulmina il portiere serbo.