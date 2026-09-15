Genoa-Sudtirol: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

GENOVA - La sfida di Coppa Italia col Sudtirol è l'occasione ideale per Daniele De Rossi di scacciare qualche brutto pensiero e di rinsaldare una panchina che inizia già a scricchiolare. Anche se il Genoa almeno ufficialmente non mette in discussione la posizione del tecnico rossoblù, è chiaro che l'inizio di campionato ad handicap (1 punto in 4 partite) e la prova deludente di sabato a Marassi col Frosinone abbiano bisogno ora di un pronto riscatto. Tradotto: serve un passaggio di turno nel trofeo tricolore. A Marassi arriva però un insidioso Sudtirol. Gli altoatesini sono imbattuti in Serie B e si sono qualificati per i sedicesimi eliminando il Catanzaro ai calci di rigore in terra calabrese, offrendo alla platea un Plizzari in stato di grazia con due tiri respinti. Il Sudtirol vorrà sicuramente giocarsela, passasse il turno affronterebbe l’Inter agli ottavi: un’occasione ghiotta per il popolo bolzanino, che già si vede in trasferta al Meazza.