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Fiorentina-Pisa: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming  

La Viola di Paolo Vanoli, reduce dal successo per 4-2 contro il Venezia, ospita i nerazzurri di Paolo Bianco in un derby sentitissimo. In palio gli ottavi di Coppa Italia contro il Napoli
5 min
FiorentinaPisacoppa italia

FIRENZE - Dopo aver finalmente trovato il primo successo in campionato, la Fiorentina torna in campo alle 21 quando allo stadio Artemio Franchi ospiterà in un sentitissimo derby toscano il Pisa in un match che vale il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Napoli al Maradona. La Viola si presenta all’appuntamento con il morale alto dopo la convincente vittoria conquistata al Penzo contro il Venezia. Il 4-2 rifilato ai lagunari ha inaugurato la quarta giornata di Serie A e, soprattutto, ha segnato l’inizio della nuova gestione di Paolo Vanoli. Il tecnico è stato richiamato dalla società dopo il disastroso avvio di stagione sotto la guida di Fabio Grosso, sollevato dall’incarico al termine di un percorso caratterizzato da tre ko consecutivi nelle prime tre giornate: il pesante 4-0 contro la Roma, lo 0-3 casalingo con il Frosinone e l’1-2 incassato contro il Torino. A prendersi la scena nella trasferta in Laguna è stato Franco Mastantuono, autore di una tripletta. Per quanto riguarda invece il percorso in Coppa Italia, i toscani hanno superato il primo ostacolo eliminando il Benevento con un largo 4-1. Non attraversa un momento particolarmente brillante nemmeno il Pisa. Dopo la retrocessione in Serie B maturata nella passata stagione, i nerazzurri hanno iniziato il campionato con qualche difficoltà. La squadra allenata da Paolo Bianco ha raccolto finora due vittorie e due sconfitte. I successi sono arrivati contro il Catanzaro, battuto 2-1 in casa, e sul campo della Juve Stabia, superata 3-0 a Castellammare. I due passi falsi sono invece arrivati entrambi alla Cetilar Arena: 0-1 alla prima giornata contro il Padova e, nell’ultimo turno, un pesante 1-4 contro la Virtus Entella. In Coppa Italia, il Pisa ha invece ottenuto il passaggio del turno al termine di un altro derby toscano. A farne le spese è stato l’Empoli, eliminato dai nerazzurri dopo la lotteria dei calci di rigore.

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Fiorentina-Pisa: diretta tv e streaming

Fiorentina-Pisa, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia, è in programma alle ore 21 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Italia 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. 

 

 

Le probabili formazioni di Fiorentina-Pisa

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Joao Mario, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Oulai, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli. 

A disposizione: De Gea, Lezzerini, Dodo, Dragusin, Viery, Ndour, Jimenez, Atta, Gnonto, Goncalves, Beto. 

PISA (4-3-2-1): Scuffet; Zanon, Caracciolo, Primasso, Leris; Loyola, Esteves, Piccinini; Moreo, Rao; Pittarello. Allenatore: Bianco. 

A disposizione: Confente, Loria, Angori, Canestrelli, Tramoni, Ferrah, Vural, Coppola, Correia, Calabresi, Petagna, Denoon, Leone. 

ARBITRO: Marinelli di Tivoli. ASSISTENTI: Bahri-Di Giacinto. IV UFFICIALE: Mazzoni. VAR: Santoro. ASS. VAR: Meraviglia. 

Fiorentina-Pisa: scopri tutte le quote

 

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