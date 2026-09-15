De Rossi: "Vincere è positivo, atteggiamento corretto. El Shaarawy più avanti rispetto a Traorè"

Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare il passaggio del turno in Coppa Italia , dove agli ottavi incontrerà l'Inter, grazie alla reti di Vasquez contro il Sudtirol . Il tecnico del Genoa ha dichiarato: "Abbiamo perso qualche giocatore importante, per questo dobbiamo ricostruire nel fisico e nella tattica ma anche nella leadership. Dobbiamo fare di più nel prenderci le nostre responsabilità, sta a me lavorare per aiutare i ragazzi a farlo".

Le parole di De Rossi

"L'atteggiamento della squadra è stato corretto - ha proseguito -, oggi hanno giocato molti ragazzi che avevano avuto pochi minuti e la loro condizione fisica non era al 100%. Vincere è sempre positivo, ci siamo regalati il pass per una bella serata a San Siro contro l'Inter, una cosa bella per il Genoa. Un plauso ai tifosi - sottolinea -, per noi è importante averli vicini, a cominciare dalla prossima partita a Parma. Ho a disposizione dei ragazzi seri, che vanno forte e si allenano bene. Traorè ed El Shaarawy? Possono cambiarci la stagione, Stephan l'abbiamo trovato bene fisicamente ed è un po' più avanti rispetto a Traorè".