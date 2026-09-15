De Rossi: "Vincere è positivo, atteggiamento corretto. El Shaarawy più avanti rispetto a Traorè"

Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare il passaggio del turno in Coppa Italia, dove agli ottavi incontrerà l'Inter, grazie alla reti di Vasquez contro il Sudtirol. Il tecnico del Genoa ha dichiarato: "Abbiamo perso qualche giocatore importante, per questo dobbiamo ricostruire nel fisico e nella tattica ma anche nella leadership. Dobbiamo fare di più nel prenderci le nostre responsabilità, sta a me lavorare per aiutare i ragazzi a farlo".
Le parole di De Rossi
"L'atteggiamento della squadra è stato corretto - ha proseguito -, oggi hanno giocato molti ragazzi che avevano avuto pochi minuti e la loro condizione fisica non era al 100%. Vincere è sempre positivo, ci siamo regalati il pass per una bella serata a San Siro contro l'Inter, una cosa bella per il Genoa. Un plauso ai tifosi - sottolinea -, per noi è importante averli vicini, a cominciare dalla prossima partita a Parma. Ho a disposizione dei ragazzi seri, che vanno forte e si allenano bene. Traorè ed El Shaarawy? Possono cambiarci la stagione, Stephan l'abbiamo trovato bene fisicamente ed è un po' più avanti rispetto a Traorè".