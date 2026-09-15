Pellegrino-Gnonto-Pote, tris Fiorentina al Pisa: Vanoli contro il Napoli agli ottavi

Al Franchi di Firenze, davanti a oltre 17mila spettatori, la Fiorentina di Paolo Vanoli ha battuto il Pisa per 3-0 nei sedicesimi di finale della Coppa Italia . Nel primo tempo è l'argentino Pellegrino (40') a portare in vantaggio i viola: gran tiro dalla lunga distanza di Dragusin, Scuffet respinge corto e il centravanti viola è lesto da terra a deviare il pallone in rete. Il raddoppio nel secondo tempo (71') con Gnonto : fantastica giocata di Njie sulla destra, salta due avversari e poi in area a rimorchio serve Gnonto che sigla il 2-0 per la Fiorentina. Nel finale di partita (92') è Pote a siglare il 3-0 per i gigliati.

Fiorentina contro il Napoli

Rispetto alla gara vinta in campionato contro il Venezia l'allenatore Vanoli (per la prima volta tornato al Franchi dopo la scorsa stagione e aver preso la settimana scorsa il posto dell'esonerato Grosso) ha cambiato inizialmente ben otto giocatori. Un primo tempo, quello dei viola, giocato con idee e costruzione di gioco non precise ed efficaci. Dall'altra parte il Pisa, quando ha potuto, ha provato a essere pericoloso soprattutto con Rao e Pittarello. Nella ripresa è emersa la differenza di valori tra le due squadre. Negli ottavi di finale di Coppa Italia la Fiorentina affronterà il Napoli, lo stesso avversario che domenica (fischio d'inizio alle 12.30) sarà al Franchi per la quinta giornata di Serie A.