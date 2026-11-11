Coppa Italia stile FA Cup: il possibile nuovo modello, tante squadre di Serie C e big dai sedicesimi

La Coppa Italia potrebbe andare incontro a una profonda trasformazione a partire dalle prossime stagioni. La Lega Serie A ha infatti approvato all’unanimità il bando per l’assegnazione dei diritti televisivi relativi al triennio 2027-2030, inserendo due differenti possibilità per il futuro della competizione. Da una parte c’è la volontà di conservare l’attuale formula, dall’altra prende corpo l’ipotesi di adottare un modello simile alla FA Cup inglese . La nuova versione prevederebbe partite a eliminazione diretta in gara unica e l'ingresso di 32 squadre provenienti dalla Serie C. La decisione definitiva sarà condizionata anche dalle offerte presentate dai broadcaster interessati.

Coppa Italia, la possibile riforma

Il progetto di riforma punta ad ampliare la partecipazione al torneo e a modificare il percorso delle società più importanti del calcio italiano. Secondo la nuova ipotesi, infatti, le big della Serie A farebbero il loro ingresso nella competizione già a partire dai sedicesimi di finale, mentre le formazioni delle categorie inferiori avrebbero maggiori possibilità di confrontarsi con avversarie di prestigio. Tutte le sfide si disputerebbero in gara secca, seguendo il modello della coppa nazionale inglese. Restano però da definire alcuni aspetti fondamentali, a cominciare dalla scelta del campo. Il confronto proseguirà nei prossimi incontri, mentre il mercato televisivo avrà un peso determinante: gli operatori potranno infatti formulare offerte sia per il format attuale sia per quello rinnovato, permettendo alla Lega di confrontarne anche la sostenibilità economica.

Squadre partecipanti e modalità

Andiamo nei dettagli di quelle che dovrebbero essere le regole della competizione. Accantonata la possibilità di disputare una fase iniziale con gironi estivi, il nuovo format prevederebbe un unico grande turno preliminare a eliminazione diretta, seguito da un tabellone strutturato sul modello dei tornei di tennis. Il numero complessivo delle partite salirebbe così dalle attuali 45 ad almeno 71, con semifinali disputate in gara unica. Tra le modifiche più significative ci sarebbe anche quella relativa, come detto, alle prime otto squadre classificate nel precedente campionato di Serie A, che farebbero il loro ingresso nella competizione già dai sedicesimi di finale, anziché dagli ottavi come accade attualmente.