Coppa Italia, sul nuovo format decidono le tv
Decideranno le tv se la Coppa Italia si avvicinerà alla Fa Cup. La Lega Calcio Serie A - che ha rinnovato con Unar il protocollo d’intesa contro ogni forma di discriminazione nel calcio - ha pubblicato ieri il bando per la commercializzazione dei diritti audiovisivi della coppa nazionale e della Supercoppa Italiana, per la prima volta slegate, per il ciclo 2027/2030, con due format alternativi per la prima competizione. A quello attuale, sostanzialmente immutato, si aggiunge, come vi avevamo anticipato, l’allargamento a 56 squadre: alle 20 di A e alle 20 di B se ne unirebbero 16 di Serie C. Niente wild card per le seconde squadre, con soddisfazione della Lega Pro. Le 8 teste di serie, cioè le prime 8 classificate nell'ultimo campionato di A (o 7 più la vincitrice della Coppa Italia), entrerebbero in corsa ai sedicesimi e non più agli ottavi di finale, senza dover disputare più partite per arrivare in fondo: anche le semifinali si giocherebbero in gara unica. Quanto alla sede della partita, ci sarebbe la possibilità - in alternativa al ranking - di optare per il sorteggio, aprendo all’eventualità di giocare in casa della meno blasonata, come in Inghilterra. Con entrambi i format, la Lega si riserva la facoltà di disputare la finale anche all’estero e quella di allungare il ciclo a 5 anni se, come probabile, si andrà a trattativa privata: Mediaset - attuale broadcaster - è in pole, ma alla finestra c’è anche un importante network internazionale.
Scadenza fissata al 14 dicembreSecondo la Lega, la nuova Coppa Italia può valere almeno 7 milioni di euro in più a stagione: 54 milioni il prezzo minimo fissato per la formula attuale, 61 quello per la nuova. A parità di rispetto delle condizioni del bando, prevarrà l’offerta economicamente più ricca: la scadenza è fissata al 14 dicembre. Separata la commercializzazione dei diritti della Supercoppa, per la quale torna a essere quella di riferimento la formula tradizionale, con gara secca tra la vincitrice dello scudetto e quella della Coppa Italia. La Lega potrà comunque optare, di anno in anno, per la Final Four: al prezzo minimo di 8 milioni a stagione se ne aggiungerebbero in questo caso altri 7. L’emittente aggiudicataria potrà inoltre acquistare la title sponsorship della competizione. Non è scontato, infine, che le due coppe continuino a essere trasmesse integralmente in chiaro: il bando apre anche alla pay tv, fatti salvi gli obblighi di trasmissione gratuita delle due finali.
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