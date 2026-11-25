Decideranno le tv se la Coppa Italia si avvicinerà alla Fa Cup. La Lega Calcio Serie A - che ha rinnovato con Unar il protocollo d’intesa contro ogni forma di discriminazione nel calcio - ha pubblicato ieri il bando per la commercializzazione dei diritti audiovisivi della coppa nazionale e della Supercoppa Italiana, per la prima volta slegate, per il ciclo 2027/2030, con due format alternativi per la prima competizione. A quello attuale, sostanzialmente immutato, si aggiunge, come vi avevamo anticipato, l’allargamento a 56 squadre: alle 20 di A e alle 20 di B se ne unirebbero 16 di Serie C. Niente wild card per le seconde squadre, con soddisfazione della Lega Pro. Le 8 teste di serie, cioè le prime 8 classificate nell'ultimo campionato di A (o 7 più la vincitrice della Coppa Italia), entrerebbero in corsa ai sedicesimi e non più agli ottavi di finale, senza dover disputare più partite per arrivare in fondo: anche le semifinali si giocherebbero in gara unica. Quanto alla sede della partita, ci sarebbe la possibilità - in alternativa al ranking - di optare per il sorteggio, aprendo all’eventualità di giocare in casa della meno blasonata, come in Inghilterra. Con entrambi i format, la Lega si riserva la facoltà di disputare la finale anche all’estero e quella di allungare il ciclo a 5 anni se, come probabile, si andrà a trattativa privata: Mediaset - attuale broadcaster - è in pole, ma alla finestra c’è anche un importante network internazionale.