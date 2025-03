Sport, Anci e Lega Nazionale Dilettanti insieme per favorire l'inclusione sociale

“Questa convenzione - ha sottolineato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete - segna un’importante collaborazione tra due realtà che intendono lo sport, in particolare il calcio, come uno strumento concreto di crescita e inclusione sociale. Ci impegneremo a promuovere in sinergia le iniziative rivolte ai giovani, a diffondere le best practices sull’impiantistica sportiva e a facilitare l’accesso ai bandi europei dedicati alla promozione dello sport. Grazie al supporto dell’Anci nella divulgazione di tali attività potremo dare vita a progetti che rispondano a nobili intenti, contribuendo anche allo sviluppo e al benessere delle comunità locali”.



«Oggi firmiamo un protocollo importante che punta non solo a promuovere lo sport e l'attività fisica per il benessere dei cittadini e dei nostri giovani ma anche e soprattutto a favorire l'inclusione sociale, il contrasto ad ogni forma di discriminazione per rinsaldare i legami sociali nelle comunità locali". Così il vicepresidente di Anci e delegato allo sport, Roberto Pella ha rimarcato il senso dell'accordo firmato oggi. "Come sistema di Comuni - ha proseguito Pella - collaboreremo con la Figc Lega Nazionale Dilettanti per diffondere e replicare le buone pratiche in atto nei territori soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo dell'impiantistica sportiva e le opportunità che vengono dall'Europa per investire al meglio su sport e salute".