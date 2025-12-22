La Lnd dà i numeri dello scouting: dalle rappresentative 2024/2025 uno su tre tra i professionisti 

Un numero mai raggiunto prima d’ora dalla Lnd e che conferma un trend in crescita costante dal 2017: considerando il rapporto tra i convocati nella fase finale - che hanno partecipato, cioè, a raduni a carattere nazionale, amichevoli o tornei - e il cambio di status dilettante/professionista, si è passati, infatti, dal 27% di sette stagioni fa al 40% dell’ultima di riferimento. Tradotto: dalle rappresentative uno su tre va su tra i professionisti.

- Con un focus particolare sull’andamento dei trasferimenti in area professionistica (o categoria superiore come nel caso della Serie B femminile), il report apre una finestra sul modello di scouting della Lega che continua con successo a lanciare tantissimi ragazzi e ragazze dai campionati dilettantistici di tutta Italia nel calcio di vertice: dei giovani che nell’ultima stagione hanno svolto attività con le rappresentative, ben 118 calciatori sono approdati in estate a un club di Serie A e Serie B, sia maschile che femminile, o Serie C.

«Ridimensionamento dei ricavi e complessità nel fare scouting in un bacino ampio come i campionati dilettantistici spingono sempre più i club di vertice a guardare con attenzione alle tante opportunità presenti nel nostro mondo – le parole del presidente Lnd Giancarlo Abete – Il nostro è un modello virtuoso che gode del sostegno del Club Italia e del Settore Giovanile e Scolastico e che coinvolge tutte le espressioni territoriali nell’intercettare i migliori talenti. Certamente il merito va in primis alla bravura dei giovani e delle società che li crescono, ma è altrettanto vero che le selezioni della Lega Dilettanti rappresentano un tassello di questo processo di generazione di valore che tiene conto anche della crescita umana degli atleti».

Dell’analisi colpisce come alcuni dei ragazzi che hanno appena varcato la soglia del professionismo si stiano adattando rapidamente al nuovo contesto. I casi più eclatanti riguardano due ragazzi della Rappresentativa Serie D di Giuliano Giannichedda: Fallou Cham, passato in tre mesi dalla D ad essere spesso titolare in A con il Verona, e Mathias Ferrante che, pur non avendo ancora debuttato ufficialmente, ha già collezionato qualche panchina importante in A e in Champions League col Napoli campione d’Italia. Tra i talenti in rampa di lancio c’è da tenere in considerazione anche il quindicenne Michele Elena, scovato solo pochi mesi fa nei campionati laziali (addirittura regionali, non élite): l’attaccante ora alla Lazio vanta già due presenze con la Nazionale Under 16 di Pasqual nelle amichevoli contro Ucraina e Portogallo.

Guardando alla “distanza” tra club di provenienza e destinazione finale, oltre gli esempi citati di Cham e Ferrante, emergono anche i primi risultati ottenuti dalla rappresentativa Under 19, istituita la scorsa stagione per monitorare i campionati regionali fino ai livelli minori. Proprio da qui approdano in Serie B Francesco Santoro (Avellino) e Luigi Pedaci (Virtus Entella), il primo al triplo salto di categoria dall’Eccellenza e il secondo addirittura al quadruplo partendo dalla Promozione.

Le rappresentative Lnd

La Lnd ha in organico sei rappresentative: Under 19, Under 18/SerieD, Under 17, Under 16, Under 15 e Femminile (nelle declinazioni Under 20, Under 19 e Under 17). A queste si aggiunge una selezione sperimentale dedicata agli Under 15 nati nel secondo semestre, ma puramente ai fini di ricerca e quindi esclusa dai fini statistici del report.

Lnd, i numeri della scorsa stagione

1381 gare visionate in tutta Italia tra i campionati nazionali di Serie D e Serie C femminile passando a quelli regionali di Eccellenza e Promozione oltre ai tornei giovanili. Questa prima fase ha generato un totale di 878 profili monitorati per l’inizio dell’attività sul campo: 744 di questi sono stati coinvolti almeno in uno stage territoriale, mentre solo 293 hanno partecipato alla fase conclusiva di selezione tra raduni nazionali, amichevoli e tornei (50 partite ufficiali disputate). Alla fine dell’ultima sessione di calciomercato estiva, i ragazzi e le ragazze che hanno firmato un contratto da professionista sono stati 118.

Le preferenze dei club professionistici

Da un’analisi delle destinazioni finali, la fetta composta da Serie A e Serie B (sia maschile che femminile) corrisponde al 64% del totale a fronte del 36% relativo alla Lega Pro-Serie C. Per il secondo anno consecutivo è ancora l’attaccante il ruolo più ricercato con il 34% sul totale dei trasferimenti, primato condiviso con i centrocampisti. Seguono nella classifica delle preferenze i difensori col 25% e i portieri col 7%. I tre ruoli di movimento si confermano sul podio nelle ultime quattro stagioni di riferimento, con un aumento costante a favore di centrocampisti e attaccanti.

Dalle rappresentative al calcio di vertice: quanto valgono i calciatori

In una sezione dedicata del report è stata condotta un’analisi sulle rose dei club di Serie A (sia maschili che femminili), Serie B e degli omologhi campionati esteri per individuare i calciatori e le calciatrici con esperienza in maglia Lnd che oggi giocano con una certa stabilità in prima squadra, senza considerare i settori giovanili. Prendendo come riferimento le quotazioni di mercato riportate da Transfermarkt, l’indagine rivela un valore complessivo di oltre 50 milioni di euro per i profili in attività dal 2007. Questi i calciatori che oggi giocano in Serie A: Lorenzo Bernasconi (Atalanta), Mattia Felici, Leonardo Pavoletti e Matteo Prati (Cagliari), Edoardo Goldaniga (Como), Federico Baschirotto e Alessio Zerbin (Cremonese), Fallou Cham (Verona), Mathias Ferrante (Napoli), Emanuele Valeri (Parma), Edoardo Iannoni (Sassuolo).