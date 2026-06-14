Tragedia Ancona, giovane calciatore muore in un incidente stradale: la nota del club

Il messaggio dell'Ancona

"La Ssc Ancona si stringe nel dolore per la tragica e prematura scomparsa di Davide Paglialunga, un ragazzo che, sia nel settore giovanile che nella scorsa stagione, aveva fatto parte della nostra squadra - si legge nel post -. La notizia del drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina ci lascia tutti profondamente scossi, svuotati e senza fiato. Di fronte a una simile tragedia, ogni parola diventa superflua e resta solo un immenso senso di ingiustizia e di vuoto. Il Club dorico si unisce al dolore straziante di tutti quelli che lo conoscevano. Ai suoi cari e a tutti coloro che lo hanno amato vanno le nostre più sentite e commosse condoglianze".