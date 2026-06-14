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Tragedia Ancona, giovane calciatore muore in un incidente stradale: la nota del club

La società marchigiana "si stringe nel dolore per la tragica e prematura scomparsa di Davide Paglialunga"
1 min
Tragedia Ancona, giovane calciatore muore in un incidente stradale: la nota del club

ANCONA - "Senza parole. Ciao Davide, sarai sempre con noi". È il messaggio di cordoglio della Ssc Ancona sui propri profili social per la morte di Davide Paglialunga, il calciatore di Ancona di 21 anni, che militava in Eccellenza con la Jesina, morto questa mattina all'alba in un incidente stradale ad Ancona.

Il messaggio dell'Ancona

"La Ssc Ancona si stringe nel dolore per la tragica e prematura scomparsa di Davide Paglialunga, un ragazzo che, sia nel settore giovanile che nella scorsa stagione, aveva fatto parte della nostra squadra - si legge nel post -. La notizia del drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina ci lascia tutti profondamente scossi, svuotati e senza fiato. Di fronte a una simile tragedia, ogni parola diventa superflua e resta solo un immenso senso di ingiustizia e di vuoto. Il Club dorico si unisce al dolore straziante di tutti quelli che lo conoscevano. Ai suoi cari e a tutti coloro che lo hanno amato vanno le nostre più sentite e commosse condoglianze".

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