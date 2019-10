Verratti allunga con il Psg fino al 2024: francese a vita, niente Juve

TORINO - Marco Verratti prolunga il contratto sino al 2024: niente Italia, l'azzurro ha sposato il Psg per un lungo ciclo iniziato nel 2012. Passato dal Pescara di Zdenek Zeman alla Ligue 1, il centrocampista non ha mai giocato in Serie A. Con il club della capitale ha vinto tutto tranne la Champions: è questo il grande obiettivo e se Maurito Icardi continuerà a segnare, tutto è possibile. In totale con il Psg ha giocato 290 match, segnando 9 gol. E' sempre piaciuto alla Juventus, ma alla fine guadagna bene là. E il cambio di procuratore, da Di Campli a Raiola, non ha cambiato la situazione.