Pjanic, le due strade: o rescinde o si abbassa lo stipendio. La Juve vigila

TORINO - Le due strade di Miralem Pjanic: o rescinde o si abbassa lo stipendio. E la Juventus resta vigile.

Il centrocampista bosniaco, infatti, ha stupito Xavi nei match di preparazione. Il tecnico catalano è disposto a tenerlo a Barcellona, ma il giocatore vuole garanzie di essere impiegato e di risultare utile alla squadra. Altrimenti, è pronto a rompere il vincolo e accasarsi altrove a parametro zero. Ha diverse offerte e i bianconeri restano un'opzione, non la primissima però (ma con Paul Pogba fermo...). In tutta questa situazione, e dopo il prestito al Besiktas, Pjanic è emerso per professionalità e qualità: determinato a dire ancora la sua nel mondo del calcio, ad alto livello. Al Barça annunciano una decisione a breve sul suo futuro.